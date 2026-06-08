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FARMA SLOVENIJA

Nuša iz 'Gospodina Savršenog' u središtu drame na Farmi od prvog dana: Posvađala se s kandidatkinjom

Foto: RTL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
08.06.2026.
u 21:30

Nušu će na imanju dočekati jedno poznato lice kojemu će odmah prići i savjetovati se s njim, a proširit će se i trač kako njih dvoje već stvaraju svoj klan

Prva epizoda najnovije, dvanaeste sezone reality showa 'Farma Slovenija' stigla je na platformu Voyo, a među 16 natjecatelja svoje je mjesto našla i popularna Nuša, koju gledatelji dobro znaju iz showa 'Gospodin Savršeni'. Nuša je u 'Gospodinu Savršenom' bila jedna od najmlađih kandidatkinja, koja se itekako istaknula svojim snažnim stavovima koje je gorljivo branila, brutalnom iskrenošću i spremnosti da pod svaku cijenu dođe do cilja koji si je zacrtala. Već prvi kadrovi showa 'Farma Slovenija' pokazat će da s njom ni ovaj put neće biti dosade, ali ni mira. Već po dolasku na imanje Nuša će, zajedno s ostalima, iz kuće morati istjerati svinje koje su ih ondje dočekale, a zatim će zasukati rukave i odmah se primiti posla, no neki će biti skeptični.

„Kako ćeš musti krave i čupati korov s tim noktima?“ pitat će je jedan stariji gospodin, dok će mu ona veselo odgovoriti, „Pa neću!“ Uz to, Nušu će na imanju dočekati jedno poznato lice kojemu će odmah prići i savjetovati se s njim, a proširit će se i trač kako njih dvoje već stvaraju svoj klan. No osim saveznika, Nuša će odmah stvoriti i neke neprijatelje pa će se tako doznati da se s natjecateljicom Lanom posvađala i prije ulaska u show. A nakon što Lana bude odabrana za prvu sluškinju, bit će uvjerena da je upravo Nuša kumovala toj odluci te da se s glavom obitelji dogovorila o svemu kako bi je se riješila.

„Nuša mi se čini kao najveća licemjerka“, dodat će jedan natjecatelj, a i glava obitelji imat će svoje mišljenje o svemu, „Bile su drame s Nušom i sad imamo kaos odmah prvi dan.“ Kako je Nuša postala glavna tema 'Farme Slovenija' već prvi dan i je li baš sve istina, pokazat će prva epizoda već sada dostupna na platformi Voyo! Dvanaesta sezona showa 'Farma Slovenija' donosi još više iznenađenja i neočekivanih obrata. Od još žešćih borbi za ostanak u areni, do novih životinja, drama u timovima, teških seoskih poslova na koje će se neki teško adaptirati, pa sve do jednog pozitivnog testa na trudnoću – gledatelje čeka ludo i nepredvidivo putovanje! Nove epizode s Nušom pratite od ponedjeljka do petka prije svih na platformi Voyo! Show ne propustite i na RTL-u od ponedjeljka, 15. lipnja!
Ključne riječi
showbiz RTL Gospodin Savršeni nuša farma

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