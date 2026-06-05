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Lara iz 'Gospodina Savršenog' pohvalila se promjenom za koju je zaslužna jedna od kandidatkinja iz showa

Foto: RTL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
05.06.2026.
u 22:00

Među djevojkama koje su u petoj sezone odlučile okušati sreću u showu Gospodin Savršeni bila je i 22-godišnja Osječanka Lara Krličević

Nakon završetka pete sezone neke od natjecateljica showa "Gospodin Savršeni" ostale su u prijateljskim odnosima poput Lare i Antonele. Potvrđuje to i njihova nova zajednička fotografija na Instagramu na kojoj je Lara pokazala svoju novu frizuru za koju je zaslužna Antonela koja ima svoj frizerski salon u Slavonskom Brodu. "Od zajedničke avanture do savršene frizure. Hvala Antonela što si još jednom pokazala svoj talent i učinila da se osjećam predivno. Obožavam promjenu i svaki detalj ove frizure!", napisala je Lara ispod objave. Među djevojkama koje su u petoj sezone odlučile okušati sreću u showu Gospodin Savršeni bila je i 22-godišnja Osječanka Lara Krličević. Iako joj je ovo prvo pojavljivanje u televizijskom formatu, mnogi su je gledatelji odmah prepoznali. Razlog tome leži u njezinoj ranijoj popularnosti koja je nastala na sasvim neočekivanom mjestu i to na tribinama osječke Opus Arene.Lara je javnosti postala poznata krajem 2025. godine tijekom utakmice SuperSport HNL-a između NK Osijeka i Slaven Belupa. Fotografije atraktivne navijačice sa zapadne tribine ubrzo su preplavile društvene mreže i medije, koji su joj nadjenuli nadimak „Legica s Pampasa“. Njezina pojava privukla je veliku pozornost, a lice joj je preko noći postalo prepoznatljivo diljem Hrvatske. Zato nije iznenadilo što su je gledatelji odmah povezali s viralnom navijačicom čim su predstavljene kandidatkinje nove sezone popularnog reality showa.

Sport ima posebno mjesto u Larinu životu. Šest godina trenirala je rukomet, četiri godine košarku, dok se plesom aktivno bavi više od deset godina. Upravo joj je sport, kako ističe, pomogao razviti timski duh, disciplinu, iskrenost i osjećaj zajedništva, vrijednosti koje smatra ključnima i u ljubavnim odnosima. Njezina sportska prošlost pokazala se kao odličan adut već pri prvom susretu s jednim od kandidata, Karlom Godecom, profesionalnim rukometašem. Njihov prvi spoj održan je na rukometnom terenu, gdje su odmjerili snage u izvođenju sedmeraca. 
Ključne riječi
showbiz Instagram Gospodin Savršeni Lara Krličević

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