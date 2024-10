Zbog teške bolesti uskoro bivša pjevačica Magazina prošla je 3 ciklusa kemoterapije, 7 godina čekala je ovaj poziv

Najdugovječnija pjevačica grupe Magazin, 37-godišnja Andrea Šušnjara, oprašta se od tog benda. Kako je podijelila na društvenoj mreži Instagram, u Splitu, gdje je zapravo cijela priča počela još prije 14 godina, grupa Magazin odradila je svoj posljednji nastup u ovakvom sastavu. No s Magazinom je čeka još samo jedan, posljednji nastup. Taj posljednji dogodit će se već idućeg petka u Bjelovaru i tada će Andrea i službeno postati solo pjevačica.

– Istodobno sam sretna i uzbuđena zbog nadolazećih promjena i novih projekata, ali i tužna što napuštam kolege i što više nećemo dijeliti pozornicu. Posljednjih 14 godina živim Magazin i jesam Magazin. Puno je to vremena... Moram tek otkriti tko je Andrea Šušnjara izvan Magazina – kazala je pjevačica u velikom intervjuu za časopis Story. Tada je otkrila i razlog napuštanja grupe. – Pravi razlog odlaska iz grupe Magazin moja je želja za promjenom. Odsad ću sebi biti na prvome mjestu. Razmišljam o budućnosti i dovodim si život polako u red. Trebalo mi je puno vremena da donesem ovu odluku, nisam je donijela preko noći – dodala je zgodna Splićanka.

Ako se prisjetimo, Andreu je javnost upoznala kada je 2004. nastupila na glazbenom natjecanju Dora, a 2009. je s Igorom Cukrovom pobijedila na Dori te je nastupila i na Euroviziji gdje su čak uspjeli ući i u finale. Andrea se rodila 26. veljače 1987. u Splitu, a od 2010. pjeva u grupi Magazin. Njene pjevačke vještine Tonči Huljić primijetio je kada je još kao 16-godišnjakinja pohađala satove pjevanja u razredu s njegovom kćeri Hanom.

Četiri godine kasnije Jelena Rozga krenula je u solo karijeru, a Magazin je za pjevačicu odabrao Ivanu Kovač. Tada su mediji pisali kako je na liječničkom pregledu ustanovljeno da Andrea boluje od opake bolesti. – Ne volim danas previše pričati o tome jer je sve to, hvala bogu, iza mene. Sve to što sam prošla nije bilo lako, od operacije koja je uslijedila samo dva dana nakon što mi je otkrivena cista na jajniku, do tri ciklusa kemoterapija koje sam prolazila. Ali, nikad se nisam predavala, nisam gubila vjeru ni snove o tome da želim postati pjevačica – kazala je hrabra Šušnjara za Jutarnji 2010. godine. Čim joj se zdravstveno stanje poboljšalo, nastavila je suradnju s bračnim parom Huljić.

– Vjekoslava i Tonči u međuvremenu su mi postali poput članova obitelji, a zahvaljujući njima i njihovoj vjeri u mene tijekom proteklih sedam godina nastupala sam na Splitskom festivalu, na tri Dore i na jednom Eurosongu. Upravo zahvaljujući lanjskom nastupu na Eurosongu u Moskvi danas nemam tremu uoči premijernog nastupa s Magazinom – objasnila je tada Andrea. Otkrila je i to da je maštala da postane članica grupe Magazin čak sedam godina, ali da se sve na kraju isplatilo. Zaključila je da svoju budućnost vidi za mikrofonom.

– Da nije bilo Tončija, ne bih danas bila ovdje. Pomogao mi je u životu i u karijeri više nego što on misli i zna da jest. Doživotno sam mu dužna i zahvalna jer mi je dao priliku. Bila sam djevojčica u teškoj situaciji i on mi je pomogao. lako me nije poznavao, ponašao se prema meni kao da sam njegovo dijete. Imao je puno strpljenja sa mnom i učio me kako se radi ovaj posao, a ja sam upijala svaku rečenicu koju mi je rekao. Sam Bog ga je poslao u moj život. Kada sam odrasla i stala na noge u grupi, vidio je da odrađujem u Magazinu sve što treba i kako treba pa me pustio samu i nije se više miješao. Osnovao je svoj novi bend Madre Badessa, a ja sam nastavila hrabro voditi ovaj bend najbolje što znam i uspjela sam jer posao nikada nije patio. Voljela bih možda da je bio malo više prisutan u grupi jer bi meni bilo puno lakše – kazala je u srpnju za Story.

Tada je otkrila i da ima problema sa štitnjačom. – Bilo je izazovnih i teških dana i nastupa, ne samo zbog problema sa štitnjačom. U 14 godina ni jedan koncert nije bio otkazan ni odgođen zbog mene i na to sam jako ponosna. Sve sam koncerte uvijek odradila profesionalno. I pod visokom temperaturom i kad sam se osjećala loše, nikada nisam dopustila da to publika primijeti. Pjevala sam čak i kada sam imala upalu pluća tako da probleme sa štitnjačom ne doživljavam kao nešto pretjerano ozbiljno – otkrila je.

