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NEDJELJOM U 2

Prva trenerica muške nogometne ekipe u 'Nu2': 'Riješim se ženskih obilježja da bi me počeli slušati'

Foto: Youtube Screenshot
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VL
Autor
Vecernji.hr
07.06.2026.
u 15:21

Tihana Nemčić Bojanić je prva žena koja je trenirala mušku nogometnu ekipu, a Stankovića je zanimalo kako to izgleda i je li bilo kakvih problema

Današnja tema popularne HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2" bila je nogomet. Voditelj Aleksandar Stanković razgovarao je s troje gostiju - nogometašem i magistrom ekonomije Adrianom Zenkom, nogometnim entuzijastom s Brača, Tončijem Buljanom te aktualnom izbornicom ženske futsal reprezentacije, Tihanom Nemčić Bojić.

Najviše pažnje privuklo je gostovanje jedine gošće koja je u emisiji već bila prije osam godina. Tihana je prva žena koja je trenirala mušku nogometnu ekipu, a Stankovića je zanimalo kako to izgleda i je li bilo kakvih problema. - Naravno da je izazov kad ja kao trenerica trebam prvi put u svlačionicu punu odraslih muškaraca a ne djece. Riješim se ženskih obilježja da bi me oni mogli početi slušati. Nema šminke, noktiju, svezana je kosa, sportski izgled. Ne možemo pobjeći od toga da je fizički dojam prvi i bitan - podijelila je svoje iskustvo Nemčić Bojić, koja tvrdi da nema neugodnih iskustava. - Nije, odnosila sam se prema njima s poštovanjem, a oni su meni vraćali - kazala je.

Tihanu smo jedno vrijeme gledali i na HRT-u u ulozi stručne komentatorice za vrijeme Europskog nogometnog prvenstva 2024. godine. Naime, Nemičić Bojić pridružila se ekipi emisije EURO 2024 nakon što ju je Joško Jeličić napustio i privukla veliku pažnju javnosti. Sada je u emisiji otkrila da su ju s HRT-a ponovno angažirali, ovaj put za Svjetsko prvenstvo u Americi, gdje će biti zadužena za analize utakmica, među kojima su dvoboji Katara i Švicarske te Brazila i Maroka.

HRT-ova analitičarka razbjesnila muške hejtere: 'Žena komentira nogomet?! Ostavi se ćorava posla'
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Podsjetimo, Tihana Nemčić Bojić bila je svojedobno izvrsna igračica nogometa i futsala, reprezentativka i trenerica, a danas je izbornica ženske futsal reprezentacije, čemu su prethodile i trenerske funkcije seniorskih momčadi. Među ostalim, bila je prva trenerica muške seniorske momčadi NK Viktorija iz Vojakovca, a potom i pomoćna trenerica našem reprezentativcu Danijelu Pranjiću u NK Trnje. Napisala je i knjigu "Joker", koja govori o futsalu.

Osim na profesionalnom, Tihana je ostvarena i na privatnom planu. Prije tri godine udala se za nogometaša Filipa Bojića, a sudbonosno 'da' izgovorili su u župnoj crkvi sv. Ane u Križevcima. Nakon ceremonije veseli mladenci zaputili su se s članovima obitelji na slavlje održano u restoranu u Maksimiru.

Ključne riječi
Tihana Nemčić Bojić nogomet Aleksandar Stanković Nedjeljom u 2 HRT showbiz

Komentara 1

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RO
robertmark
15:42 07.06.2026.

Ni hartija ni HRT ni mogu bez raznih aca trica koji ih obilježavaju.

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