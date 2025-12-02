Naši Portali
OTKAZAN NASTUP

Nakon kontroverze oko harmonike, pjevačica Stela Rade ove godine nastupa u Zelini

Prošle godine je svoje obožavatelje obavijestila putem društvenih mreža kako joj je nastup u Svetom Ivanu Zelini otkazan samo pola sata prije nego je trebala doći na scenu

Pjevačica Stela Rade prošle je godine svoje pratitelje putem društvenih mreža obavijestila kako je njezin koncert u Svetom Ivanu Zelini otkazan i iako od organizatora nije dobila objašnjenje zašto joj je nastup otkazan samo pola sata prije početka. Dodala je tada kako sluti  zašto je došlo do toga.  - Moj nastup u Svetom Ivanu Zelini otkazan je pola sata prije samog početka i to od strane gradonačelnika i direktorice turističke zajednice. Sve je bilo spremno, šator se napunio ljudima. Nisu naveli razlog nego su samo rekli da se šator mora isprazniti i da nastupa neće biti ni pod koju cijenu. S obzirom da nisu naveli razlog, mi iz nekih izvora i po nekim pričama subjektivno zaključujemo da je to upravo zbog činjenice što sam na tom nastupu trebala svirati harmoniku, koju nažalost u Hrvatskoj neki ljudi i dalje gledaju kroz negativan kontekst jer se odmah misli da bi se na tom nastupu svirao turbo folk i narodnjaci koje oni nikako ne žele u svom gradu. - rekla je Stela u videu koji je objavila na društvenim mrežama. Nova gradonačelnica Svetog Ivana Zeline na svojim je stranicama sada najavila kako će Stela Rade nastupiti na zelinskom Adventu 27. prosinca. 

- Prošle godine nastup Stele Rade otkazan je tik pred početak. To je bila situacija s kojom se nisam mogla i ne mogu složiti.
Upravo zato, još i prije nego što sam postala gradonačelnica, odlučila sam reagirati i ispraviti ono što je učinjeno, pozvala sam Stelu u Zelinu. Način na koji se tada postupalo prema mladoj izvođačici smatrala sam nedostojnim – i prema njoj, i prema našim sugrađanima. Stela Rade vraća se na zelinski Advent. Nastupa 27. prosinca. Ovoga puta dočekujemo je otvorenih ruku – s poštovanjem, profesionalno i bez ikakvih otkazivanja. Uz osigurane uvjete, struju i pozornicu kakvu svaki izvođač zaslužuje. Jer Advent je vrijeme kada jedni drugima vraćamo osmijeh, a gradu dostojanstvo koje mu pripada - napisala je gradonačelnica Eva Jendriš Škrljak. Kada je prošle godine Steli otkazan nastup kontaktirali smo ured tadašnjeg gradonačelnika Hrvoja Košćeca kako bismo saznali razloge otkazivanja. 

FOTO Broni poznati stigli na premijeru emotivnog dokumentarca o pjesmama Đorđa Novkovića
- Turistička zajednica Grada Svetog lvana Zeline, kao organizator manifestacije ,,Advent u Zelini", nije zabranila nastup gospođe Stele Rade, već se isti nije mogao ni održati zbog nepoštivanja ugovora sklopljenog između Turističke zajednice i tvrtke Univerzal Servis Promet d.o.o. Naime, prema sklopljenom ugovoru zakupac se obvezao da će u slučaju organizacije bilo kakvih dodatnih događanja, mimo ugostiteljske djelatnosti, tražiti prethodno odobrenje organizatora, odnosno Turističke zajednice. U ovom slučaju zakupac nije tražio odobrenje za nastup Stele Rade. Prema zakonu Republike Hrvatske svaki nastup mora se najkasnije sedam dana prije održavanja prijaviti policiji, što u ovom slučaju nije bilo moguće ispoštovati. S obzirom na to da glazbeni program nije bio prijavljen, sukladno zakonu Republike Hrvatske nije se mogao održati bez obzira na ime i prezime izvođača ili vrstu glazbe koju izvode, što je i javno komunicirano na samom događanju. Grad Sveti lvan Zelina nema nikakav prigovor prema gospođi Steli Rade, što potvrđuje i njezin nastup na području Grada 2019. godine, gdje su svi zakonski preduvjeti bili ispunjeni. Na našim gradskim manifestacijama nastupali su brojni harmonikaši i bendovi u čijem je sklopu harmonika, a tako će biti i ubuduće - pisalo je u odgovoru gradonačelnika.

'Ja sam znala da nijedna kur***ina neće biti dovoljno dobra za tebe': Meri Goldašić objavila novi video, bocnula Hrvate
Ključne riječi
showbiz otkazivanje nastup Sveti Ivan Zelina Stela Rade

