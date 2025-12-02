Nakon kontroverze oko harmonike, pjevačica Stela Rade ove godine nastupa u Zelini

Pjevačica Stela Rade prošle je godine svoje pratitelje putem društvenih mreža obavijestila kako je njezin koncert u Svetom Ivanu Zelini otkazan i iako od organizatora nije dobila objašnjenje zašto joj je nastup otkazan samo pola sata prije početka. Dodala je tada kako sluti zašto je došlo do toga. - Moj nastup u Svetom Ivanu Zelini otkazan je pola sata prije samog početka i to od strane gradonačelnika i direktorice turističke zajednice. Sve je bilo spremno, šator se napunio ljudima. Nisu naveli razlog nego su samo rekli da se šator mora isprazniti i da nastupa neće biti ni pod koju cijenu. S obzirom da nisu naveli razlog, mi iz nekih izvora i po nekim pričama subjektivno zaključujemo da je to upravo zbog činjenice što sam na tom nastupu trebala svirati harmoniku, koju nažalost u Hrvatskoj neki ljudi i dalje gledaju kroz negativan kontekst jer se odmah misli da bi se na tom nastupu svirao turbo folk i narodnjaci koje oni nikako ne žele u svom gradu. - rekla je Stela u videu koji je objavila na društvenim mrežama. Nova gradonačelnica Svetog Ivana Zeline na svojim je stranicama sada najavila kako će Stela Rade nastupiti na zelinskom Adventu 27. prosinca.
- Prošle godine nastup Stele Rade otkazan je tik pred početak. To je bila situacija s kojom se nisam mogla i ne mogu složiti.
Upravo zato, još i prije nego što sam postala gradonačelnica, odlučila sam reagirati i ispraviti ono što je učinjeno, pozvala sam Stelu u Zelinu. Način na koji se tada postupalo prema mladoj izvođačici smatrala sam nedostojnim – i prema njoj, i prema našim sugrađanima. Stela Rade vraća se na zelinski Advent. Nastupa 27. prosinca. Ovoga puta dočekujemo je otvorenih ruku – s poštovanjem, profesionalno i bez ikakvih otkazivanja. Uz osigurane uvjete, struju i pozornicu kakvu svaki izvođač zaslužuje. Jer Advent je vrijeme kada jedni drugima vraćamo osmijeh, a gradu dostojanstvo koje mu pripada - napisala je gradonačelnica Eva Jendriš Škrljak. Kada je prošle godine Steli otkazan nastup kontaktirali smo ured tadašnjeg gradonačelnika Hrvoja Košćeca kako bismo saznali razloge otkazivanja.
- Turistička zajednica Grada Svetog lvana Zeline, kao organizator manifestacije ,,Advent u Zelini", nije zabranila nastup gospođe Stele Rade, već se isti nije mogao ni održati zbog nepoštivanja ugovora sklopljenog između Turističke zajednice i tvrtke Univerzal Servis Promet d.o.o. Naime, prema sklopljenom ugovoru zakupac se obvezao da će u slučaju organizacije bilo kakvih dodatnih događanja, mimo ugostiteljske djelatnosti, tražiti prethodno odobrenje organizatora, odnosno Turističke zajednice. U ovom slučaju zakupac nije tražio odobrenje za nastup Stele Rade. Prema zakonu Republike Hrvatske svaki nastup mora se najkasnije sedam dana prije održavanja prijaviti policiji, što u ovom slučaju nije bilo moguće ispoštovati. S obzirom na to da glazbeni program nije bio prijavljen, sukladno zakonu Republike Hrvatske nije se mogao održati bez obzira na ime i prezime izvođača ili vrstu glazbe koju izvode, što je i javno komunicirano na samom događanju. Grad Sveti lvan Zelina nema nikakav prigovor prema gospođi Steli Rade, što potvrđuje i njezin nastup na području Grada 2019. godine, gdje su svi zakonski preduvjeti bili ispunjeni. Na našim gradskim manifestacijama nastupali su brojni harmonikaši i bendovi u čijem je sklopu harmonika, a tako će biti i ubuduće - pisalo je u odgovoru gradonačelnika.'Ja sam znala da nijedna kur***ina neće biti dovoljno dobra za tebe': Meri Goldašić objavila novi video, bocnula Hrvate