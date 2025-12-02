'Ja sam znala da nijedna kur***ina neće biti dovoljno dobra za tebe': Meri Goldašić objavila novi video, bocnula Hrvate

Samo nekoliko tjedana nakon što je javnost potresla vijest o njezinu razvodu, Meri Goldašić dokazuje da je humor najbolji lijek za sve. Omiljena domaća influencerica, koja je u svibnju 2025. godine okrunjena prestižnom titulom "Influencer of the Year", objavila je novi video na Instagramu koji se brzinom munje proširio regijom. U svom prepoznatljivom stilu, bez dlake na jeziku i s nevjerojatnom dozom sarkazma, Meri je ovoga puta odlučila secirati jedan od najčešćih fenomena na Balkanu – odnos majke prema odraslom sinu. U videu koji je u kratkom roku prikupio tisuće lajkova i komentara, Meri glumi stereotipnu majku koja piše rođendansku čestitku svom "zlatnom djetetu". Odjevena u jednostavnu crnu trenirku, s opuštenom frizurom i mobitelom u ruci, Goldašić je savršeno utjelovila lik svekrve iz noćnih mora svake snahe.

"Rođendanski statusi majki bolesno opsjednutih svojim odraslim sinovima be like", stoji u opisu videa koji započinje naizgled emotivno pa se vrlo brzo pretvara u komediju apsurda. Meri, uživljena u ulogu, izgovara rečenice koje su mnogi, nažalost ili na sreću, čuli u stvarnom životu. "Prije svega hvala ti što si baš mene odabrao da budem tvoja majka", započinje Meri patetičnim tonom, a zatim prelazi na stvar: "Od onog trenutka kad su te moje oči ugledale, ja sam znala da nijedna kurv*tina neće biti dovoljna dobra za tebe, jer nijedna nije kao ja."

Video se nastavlja nizom "dobronamjernih" savjeta sinu da ostavi svoju djevojku, koju u videu naziva "raspandrkačom" te pozivima da dođe majci na ručak jer je "umoran". Vrhunac skeča, koji je izazvao lavinu smijeha u komentarima, trenutak je kada majka traži povrat svoje plastične ambalaže. "Da mi vratiš sve one tapervere koje sam ti dala svaki put kad si dolazio, jer si sam guzicu ne znaš obrisat'", poentirala je Meri, pogodivši bolnu točku mnogih kućanstava.

Opis same objave dodatno je začinio situaciju rečenicom: "Donesi majki robu da ti opere, nemoj sam, umoran si", čime je Meri savršeno sažela mentalitet "vječnih dječaka" i njihovih zaštitnički nastrojenih majki.

Reakcije pratitelja nisu izostale. Čini se da je Meri ovim videom pogodila ravno u sridu, jer su se u komentarima javile stotine žena (i muškaraca) koji su prepoznali slične situacije iz vlastitih života. Mnogi su se složili da je Meri ovim skečom nadmašila samu sebe. "Sine moj kako si… to dal’ ti je žena dobro ko je je*e neka crkne", citirao je jedan od pratitelja najbrutalniji dio videa uz mnoštvo emotikona smijeha. Prijatelji i fanovi obasuli su je pozitivnim komentarima, ističući kako joj humor i glumački talent leže jednako dobro kao i kuhanje, po kojem je postala poznata široj javnosti sudjelovanjem u šestoj sezoni MasterChefa.

FOTO Meri Goldašić publika je upoznala u 'Masterchefu', a ovako se mijenjala kroz godine

Na privatnom planu Meri prolazi kroz veliko životno poglavlje. Tek prije nekoliko tjedana, u studenom 2025., Meri je potvrdila ono o čemu se šuškalo – razvela se od supruga Jurice. Iako su mnogi parovi skloni dramatičnim razlazima, Meri je i ovoj situaciji pristupila zrelo. Istaknula je kako odluka nije bila nagla, već rezultat dugog procesa i razgovora. Bivši supružnici ostali su u izvrsnim odnosima, ponajprije zbog dobrobiti njihova zajedničkog četverogodišnjeg sina Rija. Meri iz prvog braka ima i desetogodišnjeg sina Aleksandra, pa joj tema majčinstva i odnosa sa sinovima, koju je obradila u videu, zasigurno nije strana.