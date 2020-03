Nakon komentara gledatelja na nastup Nede Parmać reagirala i Tereza

Bravo @nedaparmac! Zadatak nije bio lagan ali si ga vrhunski odradila sa puno truda, emocije i ljubavi. Kako sam ti rekla, na trenutke sam pomislila da gledam sebe na sceni pa dalje ne trebam ništa više govoriti o tvom sinoćnjem nastupu u @tlzphr Šaljem ljubav i podršku u nastavku showa 💖 #tlzphr #mojaposljednjaiprvaljubavi #nedaparmac #terezakesovijaofficial #novatv

A post shared by TEREZA KESOVIJA -OFFICIAL (@terezakesovijaofficial) on Mar 9, 2020 at 2:08am PDT