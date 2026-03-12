Prije Anamarije, Luka Dončić je vodio pravnu bitku s vlastitom majkom! Evo o čemu je riječ

O Luki Dončiću, slovenskoj košarkašoj superzvijezdi, posljednjih dana u javnosti se priča u kontekstu prekida s bivšom zaručnicom Anamarijom Goltes i borbe za skrbništvo nad njihovo dvoje djece. Međutim, ovo nije prva drama u obitelji Dončić. Naime, dok je njegova profesionalna karijera doživljavala strelovit uspon, u pozadini se odvijao sukob s majkom Mirjam Poterbin, koji je prijetio narušiti temelje njegova privatnog života i poslovnog carstva koje je gradio.

Kako piše španjolski AS, središte spora bio je zaštitni znak "LUKA DONCIC 7". Još 2018. godine, na samom početku svoje NBA karijere, tada 19-godišnji Luka dao je majci pismenu suglasnost da registrira taj brend na svoje ime. U to vrijeme, oslanjajući se na obitelj, prepustio joj je vođenje poslovnih odluka. Međutim, kako je njegova slava rasla, Dončić je poželio preuzeti potpunu kontrolu nad svojim brendom. Kada je preko svoje tvrtke pokušao registrirati novi žig pod imenom "LUKA DONCIC", američki ured za patente odbio je njegov zahtjev. Razlog je bio jednostavan, već je postojao vrlo sličan brend u vlasništvu njegove majke, što bi na tržištu izazvalo zabunu.

Suočen s pravnom blokadom, Dončić je u rujnu 2022. godine povukao drastičan potez i podnio službeni zahtjev za poništenje registracije žiga koji je kontrolirala njegova majka. U tužbi je naveo kako više nije povezan s tim brendom te da je u trenutku davanja suglasnosti bio premlad i nedovoljno upućen u poslovne procedure. S druge strane, Mirjam Poterbin uzvratila je preko odvjetnika, tvrdeći da joj je sin dao dozvolu svjesno i bez prisile te da ne postoji pravna osnova za opoziv. Situaciju je dodatno zakomplicirala činjenica da je, prema navodima slovenskih medija, upravljanje tvrtkama iza brenda u jednom trenutku prepustila svom tadašnjem partneru Borisu Požegu.

Javnost je ostala šokirana, a njegova majka oglasila se priopćenjem u kojem je navela kako "ne želi prati prljavi veš u javnosti" i da će uvijek štititi sina od ljudi koji žele potpunu kontrolu nad njegovim životom i karijerom. Ipak, neočekivani rasplet uslijedio je svega nekoliko mjeseci kasnije, u prosincu 2022. godine, kada je Luka Dončić odlučio povući tužbu. Majka i sin su, prema svemu sudeći, postigli privatni dogovor izvan sudnice. Danas, sudeći prema objavama na društvenim mrežama, obiteljski odnosi djeluju idilično, a Dončić je nastavio razvijati svoj novi globalni identitet pod logotipom "LD 77". Cijeli slučaj ostao je kao poučna priča o tome koliko je za mlade sportaše važno od samog početka zaštititi svoje ime, čak i kada su u pitanju najbliži članovi obitelji.