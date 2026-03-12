Pukla ljubav! Glumac iz 'Kumova' prekinuo vezu nakon godinu dana s atraktivnom glazbenicom

Riječka glazbenica, 31-godišnja Ana Antolović otkrila je da je prekinula jednogodišnju ljubavnu vezu s glumcem Lujom Kunčevićem, koji je od nje stariji četiri godine. Vijest o prekidu dolazi nedugo nakon što je objavila novu pjesmu "Još si tu", u čijem se glazbenom spotu pojavljuje upravo njezin sada već bivši partner. U razgovoru za Net.hr pjevačica je iskreno progovorila o kraju njihove veze, istaknuvši kako razlaz nije bio dramatičan niti posebno težak. "Iskreno, ne bih rekla da je to za mene bio osobito težak period. S vremenom smo jednostavno shvatili da se u nekim stvarima više ne pronalazimo i da možda nismo na istoj životnoj liniji. Odluku smo donijeli mirno i zrelo, bez loših osjećaja", rekla je Ana te objasnila što je dovelo do prekida. Kako kaže, nije postojao jedan konkretan razlog. "Nije bilo nekog velikog ili presudnog razloga. Jednostavno smo s vremenom shvatili da se u nekim stvarima više ne nalazimo i da možda ne gledamo u istom smjeru kada je riječ o životnim planovima. Takve se stvari ponekad jednostavno dogode i mislim da je najpoštenije to priznati i krenuti dalje, svatko svojim putem", dodala je.

Unatoč prekidu, njih dvoje ostali su u korektnim odnosima. "Ostali smo u dobrim odnosima i mogu reći da smo danas prijatelji. Nismo u svakodnevnom kontaktu, ali postoji međusobno poštovanje i drago mi je da smo uspjeli zadržati jedan normalan odnos", iskreno je ispričala. Glumca Luju Kunčevića publika je najbolje upoznala kroz popularnu seriju Nove TV "Kumovi". Prisjećajući se snimanja, jednom je prilikom kroz šalu otkrio kakvu je uputu dobio za svoj lik. "Prva režijska uputa koju sam dobio bila je – Antonio Banderas s guslama", rekao je kroz smijeh, dodajući kako je upravo tako pokušao oblikovati lik. Posebno mu je bilo drago što je ponovno surađivao s glumicom Petrom Kraljev, s kojom je već radio u seriji "Zlatni dvori" 2016. godine. "Njezin lik Milica zaljubi se u guslara", prisjetio se tada za Novu TV. Kunčević je i otac sina Leona, kojeg je dobio u vezi s manekenkom Sarom Spinčić. Sretne vijesti o dolasku prinove svojedobno je podijelio i s javnošću.

Iva Radić više nije direktorica Journala: Izvlačili su novac, sve sam prijavila. Ovo nije kraj, nego početak jednog novog poglavlja

"Prošli petak, 5. ožujka, rodio nam se Leon – 53 centimetra (sestre su rekle da će biti košarkaš), 3460 grama, crven i zgužvan, ali živ i zdrav. Jučer smo došli kući, prva neprospavana noć je iza nas, a još ih mnogo slijedi", napisao je tada glumac. Osim po ulogama u serijama "Kumovi" i "Zlatni dvori", Kunčević je pažnju javnosti privukao i odlukom da tijekom pandemije koronavirusa privremeno promijeni profesionalni smjer. U razgovoru za Story otkrio je da se zbog manjka glumačkih angažmana tada okrenuo – tržištu nekretnina. "U vrijeme korone i posljedičnog nedostatka angažmana u glumačkom poslu, a uz novorođeno dijete, odlučio sam potražiti novi posao. Nekretnine su me oduvijek zanimale pa sam odlučio okušati se u tom području", ispričao je tada.