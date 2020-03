Fabijan Pavao kao Freddie pobjednik prve emisije: 'Ti si brutalan!'

Pobjedu u prvoj emisiji šeste sezone showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' odnio je Fabijan Pavao Medvešek. Fabijan je i otvorio sezonu jer se prvi predstavio gledateljima, publici i žiriju, no njegov nastup ostao je i pod najvećim dojmom do kraja emisije, sudeći prema konačnim bodovima ostvarenim u emisiji.

''Kao što si vidio po reakcijama publike, voditelja i žirija, bilo je zaista maestralno. Obratio si pažnju na jako puno detalja. Školski si dizao si ruke s klavira, i spuštao ih…Mikroskopski si tome pristupio – i glasom i stasom'', komentirao je Goran Navojec. ''Možda imaš sad jedan mali problem, već si u prvoj emisiji jako visoko dignuo tu svoju ljestvicu i sad ne smiješ ispod nje padat. Bio si dobar kao Fabijan, kao Pavao, a kao Freddie si bio fantastičan!'', dodao je Igor Mešin. ''Ti si brutalan, kako ti pjevaš…!'' – izjavila je Nives, a da je vokalno bio savršen složila se i Indira.

Na bodovnoj ljestvici na drugom mjestu na kraju prve emisije showa našla se pjevačica Neda Parmać koja je oduševila svojom transformacijom u divu Terezu Kesoviju.

''Ovo je najkvalitetnije pjevanje večeras, koliko se ja razumijem'' rekao je Igor, a da je bilo besprijekorno složio se i Goran, Indira i Nives. ''Naježila sam se od malog nožnog prsta do zadnje dlake na glavi…Ti si čudo, svaka čast!'', rekla je Indira. ''Vokalno si rasturila, ali i glumački, to je bio cijeli spektar emocija, ta ljubav, ta bol…'', rekla je oduševljeno Nives.

Lu Jakelić bila je sjajna kao Josipa Lisac, a kako je ovo bio duet, Lu je bila transformirana i u Dina Dvornika.

''Josipu je zahvalno imitirati no to zna biti sklizak teren, to zna ići u neku karikaturu, što nije dobro, a ti si to uspjela izbjeći. Bilo je jako dobro'', komentirao je Igor. Goran Navojec je primijetio da je Lu jako duboko ušla u duh i lik Josipe Lisac, a i Indiri se nastup svidio i čestitala je Lu na ovom nastupu. ''Hipnotizirala si me kao Josipa, bila si savršena'', rekla je Nives.

Siniša Ružić kao Cardi B izazvao je i dozu ljubomore kod Indire: ''Siniša, ljubomorna sam na taj batak. Ovo je bila fantastična uloga, briljirao si.''

Sinišin kolega s Akademije, član žirija Igor Mešin, iznenadio se ovim nastupom, a ovim povodom prisjetio se jedne anegdote iz studentskog doba: ''Moram priznat da se uvijek pred ispit motao oko ženskih kostima. Danas si mi ovdje negdje između Lady McBeth i Miss Piggy, no jako si me zabavio kao i mnogo puta u životu''.

Dvije Maje Šuput na bini smo imali zahvaljujući glumcu Marku Braiću koji je transformiran u voditeljicu showa izveo pjesmu ''Dođi mami''.

Maja nije bila ravnodušna te je komentirala: ''Ti moja najbolja kopija. Svaka čast. Ja znam da je mene teško skinut, no ti si to odradio sjajno.'', izjavila je Maja. ''Tankoćutno si prišao problemu i riješio si ga na najbolji mogući način. Čestitam!'', rekao je Goran.

Marina Orsag kao pjevačica skupine ABBA također je ostavila velik dojam sa svojim prvim nastupom. Indiri se svidio i kostim i šminka te je pohvalila njen izgled bez naočala.

''Svima je jasno, to je jedan od najzabavnijih bendova svih vremena. Ti si nam donijela tu energiju, lepršavost, pružila si nam veliko zadovoljstvo i ja ti se na tome zahvaljujem'', komentirao je Navojec. ''Bila si izvrsna'', složila se i Nives kao i ostatak žirija.

U najtežem kostimu nastupila je Lana Klingor i to kao Lunchmoney Lewis. Lana je sve ostavila bez teksta.

''Što ti nije bila dovoljna pobjeda u MasterChefu?'', pitala je Nives oduševljena ovim nastupom. ''Ovo je bilo debelo dobro'', rekao je Igor.

Nezahvalan zadatak transformacije u članicu žirija dobio je Mario Valentić kojeg je prava Nives morala i izbliza pregledati kako bi se uvjerila u sve atribute ove transformacije, te dodala: ''Ti meni djeluješ kao Nives Celzijus za bogate. Ja nisam imala ove gole plesače!''

Indira je dodala: ''Ove je meni bilo zakucando!'' Igor je primijetio: ''Ipak mi je bolja ova Nives za stolom. Na trenutke si bio fantastičan, na trenutke dosta scary. Puno se tu materijala na tebi potrošilo. To se vidi…''