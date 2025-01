Nakon incidenta u Trogiru, Jakša Jordes i Boris Hrepić Hrepa se ogradili, pa ispričali: 'Proživjeli smo mnogo agresivnih trenutaka'

Hitove poput "Noć je prekrasna", "Osamdesete" i "Četrnaest palmi" nakon povlačenja Daleke obale mogli smo slušati samo u snimljenoj verziji, a grupa se prije nekoliko godina ponovno okupila te na radost obožavatelja krenula s koncertima. No, krajem 2023. godine Daleka obala ponovno je prestala s djelovanjem, a sredinom ove godine otkriveno je da bivši članovi grupe nastavljaju svojim putem. Na sceni tako imamo Daleku obalu i Daleku obalu Jakše i Hrepe, a zbog sličnosti imena postoji mogućnost za miješanjem bendova.

Naime, Jordes i Hrepić ranije danas su na svojem Facebooku podijelili link na vijest objavljenu na Dalmatinskom portalu koja govori o nastupu na Zimskoj Adventuri koji se odvio 1. siječnja ove godine te ovaj medij ističe da je bubnjar benda koji je nastupio neprimjereno dodirivao žene.

- Prema informacijama koje su došle do nas iz brojnih izvora, nakon koncerta u sklopu Zimske Adventure prekjučer došlo je do incidenta u kojem se jedan od članova benda na neprihvatljiv i uznemirujuć način odnosio prema više djevojaka i žena. Najstrože osuđujemo ovakvo ponašanje i očekujemo da će nadležna tijela provesti istragu. Trogir je mjesto nulte tolerancije na uznemiravanje i napade ikakve vrste. Isto tako, taj bend više nećemo angažirati - kazali su iz Turističke zajednice grada Trogira, a prenio je ovaj dalmatinski medij ne navodeći o kojem se bendu radi. Na stranici Turističke zajednice stoji da je 1. siječnja, što odgovara datumu, svirala Daleka obala. Uz poveznicu na tekst, oglasili su se i Jordes i Hrepić koji su nedvosmisleno dali do znanja da ne žele da dođe do zamjene bendova te da se u spomenutom tekstu ne radi o njihovom bendu.

- Ograđujemo se od ove objave, ona nema nikakve veze s Dalekom Obalom Jakše i Hrepe. Iako se u linku ne spominje ime benda ni bubnjara, zna se pod kojim se imenom sviralo u Trogiru nekidan, i u mnogim komentarima u vezi ove ružne situacije navodi se ime benda i o kojem se bubnjaru radi. Mi nismo tamo svirali i ovo nema nikakve veze s nama - istaknuli su uz ovu vijest.

Nekoliko sati nakon članovi ovog benda objavili su i službenu izjavu za medije naslova "Izjava za medije Daleke Obale Jakše i Hrepe povodom incidenta u Trogiru koji se dogodio za vrijeme adventa na koncertu tzv. Daleke Obale u kojoj sviraju Jadran Vušković, Dean Dvornik i Zoran Ukić" koju prenosimo u cijelosti.

- Mi, Hrepa i Jakša Jordes se javno ograđujemo od njih, a posebno od gosp. Ukića koji je izgleda inicijator ovog nemilog događaja. Nas dvojica nismo bili na tom koncertu jer smo se već davno razdvojili od Jadrana Vuškovića i Zorana Ukića pa ne znamo što se točno zbilo, ali znamo što je puno puta bilo dok smo svirali skupa.

- Mnogo nemoralnih i agresivnih trenutaka smo proživjeli, mene je čak u dva navrata napadao s leđa i započinjao gušiti - kaže Jakša.

Omalovažavanje benda, publike, organizatora, medija (pa čak i negiranje važnosti Marijana Bana), navijačkih skupina i slično uz opravdanje "Sve je to rock'n'roll“. Nama dvojici to nije bilo nikako prihvatljivo, za razliku od Jadrana Vuškovića koji je sve to gledao pomalo autistično i sa smiješkom. Evo sada skupa sviraju što sve pokazuje.

Stalno smo ukazivali na nedolično ponašanje gosp. Ukića i zato smo na kraju i napustili bend tj. odmakli se od Ukića.

Mi imamo naš mali četveročlani bend gdje njegujemo ljubav prema pjesmama Marijana Bana i Daleke Obale, a u tom duhu radimo i novi album. Teško bi nam palo da nas netko slučajno zamijeni "nas za njih“ ili da netko pomiješa našeg dobrog bubnjara Igora Šegu za učestalo nedolično ponašanje gosp. Zorana Ukića.

Apsolutno se ograđujemo i osuđujemo takvo ponašanje, a pogotovo prema ženama. Pjesme Daleke obale i ta glazbena ostavština koju imamo dužnost prenositi na nove generacije to nikako ne zaslužuju. Hvala! Daleka Obala Jakše i Hrepe - stoji u izjavi glazbenika u ime benda.

Nakon benda oglasila se i policija. - U odnosu na javno objavljenu informaciju na društvenoj mreži o navodnom neprimjerenom ponašanju jedne osobe tijekom javnog okupljanja u Trogiru, policijski službenici su u cilju utvrđivanja što se točno dogodilo, danas tijekom dana obavili sve potrebne mjere i radnje, obavili potrebne razgovore te su utvrdili da u događaju nisu ostvarena obilježja bilo kojeg kaznenog djela. Napominjemo da i nakon iniciranja postupka provjere i obavljanja razgovora nismo zaprimili ni jednu prijavu osobe koja bi se smatrala oštećena - rekli su iz PU splitsko-dalmatinske za Index.

Podsjetimo, Jordes i Hrepić ranije su na napustili bend.

- Nekim članovima benda je to smetalo iz samo njima znanih razloga te je na nas stalno vršen pritisak koji je ometao pozitivnu energiju benda i narušavao dobre odnose. Neki u bendu nisu poštivali ni nas, ni organizatore, publiku i agente tako da im se ovim putem javno ispričavamo zbog neugodnosti koje su se znale dogoditi na i oko naših koncerata. Nas dvojica uistinu nismo krivi za takvo ponašanje i raspad benda. Daleka Obala je predivna priča i drago nam je da smo te bezvremenske pjesme bar na kratko ponovo koncertno oživili i usrećili sve fanove pogotovo mlađe generacije. Nas dvojica nastavljamo s našim solo projektima i uzajamnom suradnjom - izjavili su tada.

