Naš najpoznatiji novinarski par otkrio sretne vijesti: Novi život se rađa

Poznata sportska novinarka i voditeljica RTL-a, Ines Goda Forjan, podijelila je sa svojim pratiteljima najljepšu moguću vijest. Uz seriju profesionalnih fotografija na kojima pozira sa suprugom Ivanom Forjanom, objavila je da očekuju svoje prvo dijete. "Novi život se rađa", napisala je kratko uz objavu, a plavo srce na kraju rečenice jasno je dalo do znanja da u njihovu obitelj stiže dječak. Na emotivnim fotografijama par ne skriva sreću, pozirajući s trudničkim trbuhom u prvom planu, sličicama s ultrazvuka i minijaturnim pletenim papučicama.

Ovu sretnu vijest Ines je podijelila nedugo nakon iznimno intenzivnog poslovnog razdoblja za nju. Gledatelji su je početkom godine pratili kao jednu od glavnih reporterskih lica s Europskog rukometnog prvenstva u Danskoj, odakle je svakodnevno donosila najnovije vijesti i razgovore s reprezentativcima. Njezino emotivno javljanje i intervju s kapetanom Ivanom Martinovićem nakon plasmana u polufinale posebno su odjeknuli u javnosti, a sada je očito da je nakon profesionalnog vrhunca uslijedio i onaj najvažniji, privatni. Čini se da će sportske arene i mikrofone uskoro zamijeniti roditeljskim obvezama. Ines i njezin suprug Ivan Forjan već godinama su jedan od najpoznatijih novinarskih parova u Hrvatskoj, a njihova priča posebna je po tome što rade za konkurentske medijske kuće. Dok je Ines zaštitno lice RTL-a, Ivan je uspješan sportski novinar na Novoj TV.

Par svoju ljubav prema sportu ne skriva ni u slobodno vrijeme. Tako su netom prije objave trudnoće zajedno boravili u Milanu, gdje su na stadionu San Siro pratili slavni Derby della Madonnina. Da im je sport u krvi, potvrđuje i činjenica da Ines dolazi iz poznate sportske obitelji iz Županje. Njezin brat, Bruno Goda, uspješan je profesionalni nogometaš i jedan od ključnih igrača NK Rijeke. Upravo zbog toga ne čudi jedan od komentara ispod objave koji glasi: "Stiže novi Modrić". Ispod fotografija su se zaredale brojne čestitke kolega i pratitelja, koji su s oduševljenjem dočekali vijest o prinovi u obitelji Forjan. Za poznati par sada započinje novo životno poglavlje, a sudeći po osmijesima, za najvažniju ulogu života spremniji su no ikad.