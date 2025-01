VIDEO Tončica Čeljuska o tračevima: 'Okanite se interpretacije tuđih života'

Tončica Čeljuska, poznata urednica i voditeljica na HRT-u, koja se bavi i lifecoachingom, na svojem je Instagram profilu podijelila promišljanje koje bi moglo poslužiti svima nama kao inspiracija za početak nove godine. U svojoj objavi osvrnula se na jednu od najraširenijih društvenih navika – tračanje, istaknuvši kako je vrijeme da energiju preusmjerimo s tuđih života na vlastiti razvoj i introspekciju.

- Tračanje je u našem podneblju omiljena društvena “zabava” i ljudi doista teško odolijevaju nagađati o drugima, obožavaju interpretirati tuđe živote. Medutim, najčešće pojma nemamo o tudim motivima i razlozima , ali još važnije : tuđi izbori zapravo nisu naša stvar. Ako nešto ne razumijemo, ili nam smeta - jednostavno se distancirajmo. Nitko nema znanje o životu i svijetu koje mu daje perspektivu u kojoj bi mogao sa sigurnošću pričati o tome što drugi misli i radi. Osim toga loša namjera koja stoji iza tračanja ko bumerang se vraća, i u energetskom smislu šteti svima koji su dio te društvene “zabave”. U Novoj godini postavite sebi izazov “ nemam pojma o drugima” i okanite se interpretacije tuđih života. Umjesto toga, postavljajte sebi pitanja, bavite se sobom , radite na sebi. Tu su bitne stvari, tu su odgovori. Ako vam treba podrska na tom putu, pišite mi u inbox - napisala je Tončica uz video.

Čeljuska se prije pet godina intenzivno posvetila tjelovježbi i brizi za vlastito zdravlje, zbog čega je angažirala i osobnog trenera. U međuvremenu je, unatoč poslovnim obavezama, pokazala disciplinu i odlučnost, pa se novinarka na polovici pedesetih može pohvaliti nikad boljim izgledom. Sada je razlog svoje posvećenosti treningu podijelila s pratiteljima na društvenoj mreži Instagram.

Tončica je objavila video iz teretane u kojem govori: "Jedna od mojih najboljih odluka u životu je bila da prije četiri godine krenem s redovitim vježbanjem. Međutim, ni do dana današnjega to nije nešto u čemu ja uživam, svaki put iznova mi je teško, svaki put se iznova mučim", započela je, pa otkrila zašto to stoički podnosi:

"Duboko sam svjesna da je to nužno i prevažno za moje tijelo i moje zdravlje. Živimo u sjedalačkom digitalnom dobu gdje se doslovno vozimo autom, sjedimo i buljimo u ekrane, kretanje je nikakvo. Tih par stotina metara što prohodamo među uredima nije dovoljno i zato sam svjesna da ne želim da moje tijelo atrofira, da moje tijelo izgubi funkcionalnost, da se moje tijelo ne deformira, ja moram vježbati. Ma koliko mi to teško bilo. Razmislite na koji način tretirate svoje tijelo i što radite za njega jer vaše je tijelo dizajnirano za kretanje, a ne za sjedenje, ne za ležanje, nego za kretanje", upozorila je Čeljuska svoje pratitelje na važnost redovitog treninga.

