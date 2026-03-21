Naš chef izgubio je 20 kilograma i tada je otkrio da ima kroničnu bolest: Imao sam zdravstvenih problema

Melkior Bašić, kojeg su gledatelji rado pratili kao člana žirija u “Masterchefu”, iznenadio je mnoge kada se povukao iz popularnog showa. Ipak, ostao je vjeran svojoj najvećoj strasti kuhanju i aktivan je i na društvenim mrežama gdje publici otkriva svoje recepte. Jednom prilikom gostujući u emisiji “Zdravlje na kvadrat” Melkior je otvoreno govorio o svom zdravstvenom stanju, ali i o načinu prehrane koji prakticira. Istaknuo je u prošlosti je zbog bolesti, izgubio čak 20 kilograma. Do toga je došlo nakon što mu je dijagnosticiran Hashimoto, kronična autoimuna bolest koja zahvaća štitnjaču i može dovesti do njezine nepravilne funkcije. Naglasio je u emisiji da mu je upravo štitnjača jedini zdravstveni izazov s kojim se nosi. U razgovoru za Večernji list jednom prilikom na ovu temu je rekao: "Imao sam zdravstvenih problema. Izgubio sam 20 kilograma. Kilogrami su išli samo dolje. Otkrio sam bolest kad sam mršavio. Znao sam da ima ljudi koji imaju problem sa štitnjačom i žive s tim. Ali ja sam morao stati i resetirati cijelo svoje tijelo i svoj um i to je bilo najbitnije. Mislim da je poanta najviše u glavi. Trebate posložiti stvari u glavi, znati koje vam smetaju."

Kada je riječ o prehrani, Melkior ima vrlo opušten pristup. Ne slijedi stroga pravila, već se vodi vlastitim osjećajem i potrebama organizma. Vjeruje da svatko treba osluškivati svoje tijelo i jesti ono što mu u tom trenutku odgovara. Tako će, primjerice, jedan dan pojesti jaja, a drugi desert poput pudinga bez grižnje savjesti. Smatra da je raznolikost u prehrani ključna i da nije dobro stalno se držati istih namirnica. Ranije je detaljnije govorio o svom zdravstvenom putu, ističući kako mu je dijagnoza stigla upravo u razdoblju naglog mršavljenja. Tada je morao usporiti, posvetiti se sebi i napraviti svojevrsni “reset” tijela i uma. Naglašava kako je mentalni aspekt izuzetno važan potrebno je prepoznati što nam šteti, bilo da je riječ o hrani, okruženju ili ljudima. Također napominje da se simptomi bolesti štitnjače razlikuju od osobe do osobe, zbog čega je važno naučiti živjeti s njom i prilagoditi se.

S vremenom je promijenio i prehrambene navike. Nekada je konzumirao puno mesa, dok danas preferira raznovrsnije obroke. I dalje unosi meso zbog proteina, ali sve češće bira laganije obroke bez njega jer se tada osjeća bolje. Govorio je u intervju za Večernji i o svom profesionalnom iskustvu u restoranima s Michelinovim zvjezdicama. Posebno mu je bilo zanimljivo raditi u manjim restoranima, gdje vlada timska atmosfera i gdje je svaki član uključen u proces pripreme jela. Iako su takvi uvjeti rada bili izuzetno zahtjevni s dugim i podijeljenim radnim vremenom smatra da se sav trud isplatio. Radni dani bili su iscrpljujući, uz kratke pauze za odmor između smjena, no znanje i iskustvo koje je stekao neprocjenjivi su.