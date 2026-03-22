Trump dao ultimatum Iranu, u protivnom SAD napada elektrane. Odmah je stigao odgovor

* Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će "uništavati" iranske elektrane ako Teheran u potpunosti ne otvori Hormuški tjesnac u roku od 48 sati

* Ako se to dogodi, Iranska vojska objavila da će ciljati energetsku infrastrukturu i postrojenja za desalinizaciju u regiji

07:30 - Iranska vojska je objavila da će ciljati energetsku infrastrukturu i postrojenja za desalinizaciju u regiji ako Donald Trump ostvari svoje prijetnje uništenjem iranskih termoelektrana.

"Ako neprijatelj napadne iransku naftnu i energetsku infrastrukturu, meta će biti sva energetska, informacijska i infrastruktura za desalinizaciju koja pripada Sjedinjenim Državama i režimu u regiji“, rekao je Khatam al-Anbiya, glasnogovornik operativnog zapovjedništva vojske, u izjavi koju je objavila novinska agencija Fars. Nije precizirao na koji se "režim" odnosi.

07:20 - Američki predsjednik Donald Trump u subotu je zaprijetio da će "uništavati" iranske elektrane ako Teheran u potpunosti ne otvori Hormuški tjesnac u roku od 48 sati, što je dramatična eskalacija koja se dogodila jedva dan nakon što je govorio o "smirivanju" rata.

"Ako Iran POTPUNO, BEZ IKAKVE PRIJETNJE, ne otvori ponovno Hormuški tjesnac u roku od 48 sati od ovog preciznog trenutka, Sjedinjene Američke Države će napasti i uništiti njegove razne ELEKTRANE, POČEVŠI OD NAJVEĆE"!" napisao je američki predsjednik. Prijetnja iranskim napadima spriječila je većinu brodova da prođu kroz tjesnac, uski plovni put koji služi kao kanal za oko petinu globalnih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina, prijeteći globalnim energetskim šokom. Njegovo gotovo zatvaranje dovelo je do porasta cijena plina u Europi za čak 35 posto prošli tjedan.

Prijetnja se pojavila kada je sukob ušao na opasno novo područje. Izraelski dužnosnici rekli su da su iranske snage prvi put ispalile rakete dugog dometa, proširujući rizik od napada izvan Bliskog istoka. Iran je lansirao dvije balističke rakete dometa 4000 kilometara na američko-britansku vojnu bazu Diego Garcia u Indijskom oceanu, rekao je izraelski vojni zapovjednik Eyal Zamir. "Ove rakete nisu namijenjene napadu na Izrael. Njihov domet doseže europske prijestolnice - Berlin, Pariz i Rim su svi unutar izravnog dometa prijetnje", rekao je Zamir u izjavi.

Izvor u britanskom ministarstvu obrane rekao je da se napad dogodio prije nego što je vlada u petak dala posebno odobrenje SAD-u da koristi britanske vojne baze za izvođenje napada na iranske raketne lokacije. Više od 2000 ljudi ubijeno je u Iranu otkako su SAD i Izrael započeli napade. U Izraelu je 15 ljudi ubijeno u iranskim napadima od početka rata 28. veljače.

Kasno u subotu iranski projektili pogodili su južne izraelske gradove Dimonu i Arad, ozlijedivši desetke ljudi, uključujući djecu, u odvojenim napadima. Iranska revolucionarna garda izjavila je u nedjelju ujutro da su ciljali "vojne instalacije" i sigurnosne centre na jugu Izraela. Glasnogovornik izraelske vojske, brigadni general Effie Defrin, poručio je u objavi na X-u da je zračna obrana zemlje funkcionirala, ali nije presrela napade. "Istražit ćemo incident i učiti iz njega", rekao je.

Izraelski tajni nuklearni reaktor nalazi se oko 13 kilometara jugoistočno od Dimone. Oba grada nalaze se u blizini nekoliko vojnih lokacija, uključujući zračnu bazu Nevatim, jednu od najvećih u zemlji. "Ovo je bila vrlo teška večer u bitci za našu budućnost", rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu u izjavi koju je objavio njegov ured nakon napada na Arad. "Odlučni smo nastaviti napadati naše neprijatelje na svim frontama", navodi se u izjavi.

Subotnji ultimatum najoštriji je udarac do sada. Trumpova retorika preokrenula se od povlačenja do eksplicitnog odbrojavanja od 48 sati za napad na iransku energetsku infrastrukturu, a čini se da su američki birači sve zabrinutiji da bi se rat mogao proširiti. Šokovi cijena energije potiču inflaciju, teško pogađajući potrošače i poduzeća, što je velika politička odgovornost za Trumpa dok pokušava opravdati rat pred javnošću prije izbora u studenom na kojima je u pitanju kontrola nad Kongresom.

Trump je također optužio saveznike u NATO-u za kukavičluk zbog njihovog oklijevanja da pomognu u otvaranju tjesnaca. Neki saveznici rekli su da će to razmotriti, ali većina kaže da se ne žele pridružiti ratu koji je Trump započeo bez konzultacija s njima.

Iranski mediji izvijestili su da su američke i izraelske snage u subotu ujutro napale kompleks za obogaćivanje urana Shahid Ahmadi-Roshan u Natanzu. Tehnički stručnjaci nisu pronašli radioaktivna curenja, a obližnji stanovnici nisu bili u opasnosti. Izrael je rekao da nije bio svjestan takvog napada, dok je čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju rekao da istražuje.

Iranski mediji kasnije su izvijestili o napadima na putnički terminal u južnoj luci Bushehr i prazan putnički brod na obližnjem otoku Kharg. Otok, gdje Iran utovaruje gotovo sav svoj izvoz nafte, smatra se potencijalnom metom ako Washington odluči napasti iranski energetski sektor ili upotrijebiti kopnene trupe za njegovo uništavanje.

Iran je rekao da je ispalio dronove na američke baze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu koje su se koristile za izvođenje napada na iranske otoke u Zaljevu. Saudijska Arabija u subotu je naredila iranskom vojnom atašeu i četvorici drugih iranskih diplomata da napuste zemlju.

Izrael je također napao Bejrut, rekavši da cilja libanonsku miliciju Hezbolaha koju podržava Iran, što je dio najsmrtonosnijeg prelijevanja rata protiv Irana. Hezbolah je 2. ožujka pucao na Izrael u znak podrške Teheranu. Izrael je izjavio da su njegovi zrakoplovi napali lokacije za proizvodnju balističkih raketa oko Teherana. Tri člana obitelji poginula su u napadu na stambenu zgradu u gradu Ramsaru, izvijestili su iranski mediji.