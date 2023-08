Nakon Barbie stiže još filmova o igračkama, a ovom se mnogi baš vesele

Film Barbie hit je u cijelom svijetu i ljudi i dalje hrle u kina kako bi ga pogledali, no hollywoodska mašinerija još nije završila sa snimanjem filmova o plastičnim lutkicama. Ovaj put ipak nije riječ o ružičastoj bombi koja je obilježila ovo ljeto, već o igrački koje se rado sjećaju mnogi milenijalci – Polly Pocket. Polly Pocket su bile male kutijice u kojoj su 'živjele' minijaturne lutkice. U malim kutijicama lutkice su imale cijeli svoj svijet, neke su živjele kao princeze dok su druge imale klasične tinejdžerske sobe, a bilo je i 'off-brand' varijacija koje su bile namijenjene za dečke i u njima su avanture imali likovi iz megapopularnih crtanih filmova i serija kao što su nindža kornjače ili Lucky Luke.



Pad popularnosti

Kako su videi s igračkama iznimno popularni na društvenim mrežama kao što su YouTube i TikTok, nije čudno da su šefovi Mattela, od 1998. vlasnici i Polly Pocketa, odlučili iskoristiti i ovu franšizu i napraviti film i od nje. Pod njihovim vodstvom Polly Pocket malo se povećala i dobila je crtanu seriju, ali kao i s Barbie, s godinama joj je pala popularnost. Znalci tvrde da je ovo pokušaj oživljavanja još jedne Mattelove franšize koja već godinama nije najtraženija na policama trgovina s igračkama. Film će režirati Lena Dunham, najpoznatija po seriji 'Girls' koja je proslavila glumca Adama Drivera. Glavnu ulogu dobila je Lily Collins, kći glazbenika Phila Collinsa koju su mnogi zavoljeli zbog serije 'Emily u Parizu' u kojoj glumi. Osim glavne uloge Lily će biti i producentica, pa se čini da će i ovaj film biti rezultat suradnje dvije žene kao i Barbie koji je režirala Greta Gerwig, dok je glavnu ulogu i ulogu producentice imala Margot Robbie.

VEZANI ČLANCI:

– Djetetu koje je bilo opsjednuto Polly Pocket, ovo je poput– napisala je Lily nakon što je film najavljen na svom Instagramu.

Još nema previše detalja o tome kako će ove igračke oživjeti na filmskom platnu – zna se jedino to da će se radnja kretati oko djevojčice koja se sprijateljuje s minijaturnom lutkicom, a nije otkriveno ni tko će glumiti uz Collins. Ne zna se ni kada će početi snimanje filma iako je scenarij napisan – jer još uvijek traje štrajk glumaca i scenarista u Hollywoodu, što je zaustavilo gotovo sve novije produkcije. Strani mediji upućeni u industriju pišu da bi snimanje moglo početi iduće godine, a u kinima bi se film trebao pojaviti dvije godine poslije.



Osim ekranizacije Polly Pocket, Mattel inače planira snimati filmove o Hot Wheelsima, kartama Uno, Masters of the Universe, ljubičastom dinosauru Barneyu, Thomasu i prijateljima i mnogim drugim svojim proizvodima. Nakon planetarnog uspjeha filma "Barbie", koji je zaradio milijardu dolara, ponovno je jasno da je nostalgija ipak najjača droga, pa nema sumnje da će i ovi filmovi postići veliki uspjeh. Nažalost, čini se da ćemo sve ipak morati pričekati, jer se prema onome što se piše u medijima ne nazire kraj štrajka u Hollywoodu. Bez obzira na to, mnogi se vesele ponovno proživjeti svoje djetinjstvo kroz ove filmove i fanovi jedva čekaju vidjeti avanture omiljenih igračaka.

VIDEO Ella nije jedina: Ovi slavni parovi rekli su zbogom svojim brakovima u 2023. godini