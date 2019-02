Najveća podrška: Sestra Josipe Lisac nevjerojatno joj nalikuje

Josipa Lisac sinoć je u Kaptol Boutique Cinema predstavila unikatnu snimku „Josipa Lisac from Croatia Records studio… tu u mojoj duši stanuješ…“.

Među brojnim gostima koji su pogledali ovaj koncert divi hrvatske pop-rock scene posebno je značilo prisustvo njene mlađe setsre Mirjane, koja joj je, kako uvijek govori, najbolja prijateljica. Sestra Mirjana jako sliči Josipi pa mnogi često misle i da su blizanke.

- Jako se povjeravamo jedna drugoj, mnogo razgovaramo o svemu. Koliko god mnogi kažu da imamo mnogo fizičkih sličnosti, jako smo karakterno različite. I dobro je da smo takve. Ja sam možda malo više ona kojoj se sve da, ništa mi nije teško, a ona kaže: ‘Oprosti, ali meni se to baš ne da, to nema smisla’. Ja sam osoba koja ako naiđe na problem, želim ga riješiti jer nema smisla da ostane neriješen - kazala je Josipa u jednom intervjuu. Dodala je da su nekad redovito izlazile zajedno, a to znaju raditi i danas.

Foto: Mario Poje