Josipa Lisac – neponovljiva diva na filmskom platnu u Kaptol Boutique Cinema

Sinoć je Kaptol Boutique Cinema bio mjesto na kojem je u glavnoj ulozi bila jedna od naših najvećih glazbenih diva - Josipa Lisac. Originalna i jedinstvena u svemu, i ovoga puta je pokazala što znači umjetnost, u pravom smislu te riječi. Zbog velikog interesa u boutique kinu otvorene su čak četiri dvorane.

Ekskluzivna projekcija, pod nazivom „Josipa Lisac from Croatia Records studio… tu u mojoj duši stanuješ…“, sinoć je oduševila sve one koji su imali priliku uživati u ovakvom specifičnom događaju bez reprize. Unikatno audiovizualno iskustvo, spoj glazbe i emocije u savršenom ambijentu, rezultiralo je čarolijom i to u prisustvu brojnih kolega i prijatelja Josipe Lisac. Đurđa Tedeschi, Alka Vuica, Matija Vuica i Jurica Popović, Aleksandar Dragaš, Davor Hrvoj, Željko Bebek, Siniša Škarica, Zlatko Turkalj, Matija Cvek, Antonio Franić, Zvončica Vučković, Dalibor Petko, Saša Šekoranja i mnogi drugi ovacijama su popratili novi korak u Josipinoj karijeri.

Foto: Mario Poje

Snimka koja je bila prikazana na velikom platnu CineStara u Rijeci, Zagrebu i Splitu, nastala je u studiju krajem prošle godine, kada je Josipa Lisac okupila ekipu izuzetnih glazbenika s kojima već godinama surađuje; Davora Črnigoja, Josipa Graha, Bornu Šercara i Tonija Starešinića te krenula u nesvakidašnji pothvat: snimanje albuma koje je trajalo svega šest sati! Danas gotovo nezamislivu pojavu, Josipa je pretvorila u stvarnost. Ako se tome doda činjenica da je uz ekipu snimatelja koju je predvodio sjajni Marko Zeljković, ovaj materijal snimljen po prvi put u studiju s 4K kamerama i u Dolby 5.1 tehnici, možemo reći da ovo glazbeno izdanje može stati uz bok svjetskim izdanjima.

Foto: Mario Poje

Uz kultne hitove „Dok razmišljam o nama”, ““Gdje Dunav ljubi nebo”, “Danas sam luda”, “Hir, hir, hir”, “Magla” te uz Josipine omiljene suradnike, nastala je prava čarolija. Na platnu je prikazano dvanaest pjesama u novim i više jazz aranžmanima kao presjek Josipine karijere koja traje više od 50 godina. Njezina intimna razmišljanja između pjesama, fascinantan glas i originalne interpretacije, dokaz su njezine neponovljivosti.

Upravo su Josipa Lisac, CineStar i Croatia Records odlučili na filmskom platnu i uz vrhunsku audiovizualnu opremu prikazati doista sjajan materijal, a u skorijoj budućnosti možemo očekivati još sličnih projekcija koje uz izuzetno ozvučenje, doista djeluju spektakularno.

Uzvanici u Kaptol Boutique Cinema mogli su se osvježiti s Astoria Corderie Prosecco Superiore, a Fancy Cake je izradio rođendansku tortu za Josipu Lisac, koja je zasladila prekrasnu glazbeno-filmsku večer.

Foto: Mario Poje