Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 19
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
NASLJEDNICI

Najmoćniji odvjetnički par u Hrvatskoj iz prijašnjih brakova ima sinove, evo čime se oni bave

Zagreb: Odvjetni?ki par Jadranka Slokovi? i ?edo Prodanovi?
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
22.10.2025.
u 08:00

Čini se da je uspješni pravnički par svoju djecu doista „zarazio“ ljubavlju prema poslu u kojem sami briljiraju

Najpoznatiji i najutjecajniji odvjetnički par u Hrvatskoj, Jadranka Sloković i Čedo Prodanović, zajedno su već više od dva desetljeća. Ljubavnu vezu započeli su 2002. godine, a oboje iza sebe imaju brakove iz kojih imaju sinove. Sloković, često proglašavana jednom od najbolje odjevenih žena u regiji, tijekom devedesetih se razvela od književnika Branislava Glumca, s kojim ima sina Filipa. Manje je poznato da i Čedo Prodanović ima sina, Srđana, kojeg je dobio u braku s bivšom suprugom. Zanimljivo je da su i Filip i Srđan odlučili krenuti stopama svojih poznatih roditelja te se okušati u odvjetništvu.

Čini se da je uspješni pravnički par svoju djecu doista „zarazio“ ljubavlju prema poslu u kojem sami briljiraju. Krajem 2018. godine Filip Glumac postao je otac sina, čime je Jadranka Sloković dobila unuka s kojim rado provodi svaki slobodan trenutak. – Nisam baka koja tjedan provodi doma i nedjeljom dočekuje obitelj s ručkom od sto jela. Ja sam baka koja nema puno vremena, ali svaki slobodan trenutak nastojim provesti s unukom. Volim gledati kako raste i postaje mali čovjek – to mi je predivno. Podsjeća me na dane kad je moj sin bio mali, ali sada mogu reći: “Evo, ja više ne mogu, sad ste vi na redu.” Doista uživam u toj ulozi i nikada ne odbijam ni sina ni unuka – ispričala je ponosna baka za Story.

FOTO Najmoćnija hrvatska odvjetnica prava je ikona stila: Obožava Chanel, YSL i prati modne trendove
Zagreb: Odvjetni?ki par Jadranka Slokovi? i ?edo Prodanovi?
1/56

– Kad dođem u park u tenisicama, obična sam nona, nikome posebno zanimljiva. Druga je priča kad sam na poslu, ali privatno živim sasvim običan život – dodala je Sloković. Odvjetnica se često nalazi na listi najbolje odjevenih Hrvatica, a u jednom intervju za Večernji list ispričala je kako je vješta u tome da se za izlazak spremi jako brzo. "U šminkanju sam ekspert, u 15 minuta mogu biti tip-top spremna. Kad je moj Filip bio mali, šminkala bih se u autu na svakom semaforu, do suda bih bila potpuno našminkana", rekla je u intervjuu. 
Ključne riječi
showbiz sinovi Jadranka Sloković Čedo Prodanović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još