Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO Što se dogodilo HRT-ovoj voditeljici? Drastičnom promjenom mnoge je šokirala
HRT-ova voditeljica Antonia Ćosić mnoge je iznenadila promjenom svojeg imidža.
Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Trenutačno uređuje i vodi emisiju "U fokusu" na HRT-u. Inače, Antonia se uvijek isticala po svojoj dugoj i plavoj kosi.
Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
No u ponedjeljak se pojavila na predstavljanju knjige za djecu "Priče za laku noć mlade buntovnice" te je mnoge iznenadila svojom boje kose.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Naime, Antonia je obojila kosu u tamno crnu. Također, kosu je i skratila.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
U nastavku galerije pogledajte kako je ranije izgledala.
Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
MAHAO PRISTAŠAMA
FOTO Bivši francuski predsjednik stigao u zatvor na izdržavanje kazne
nova prodajna akcija
Nenadmašna Suzuki ponuda postala je još bolja!
ZKM ima novi kazališni hit
Buljan je pronašao nove zvijezde hrvatskog glumišta i pokazao ih u predstavi "Max, Mischa i ofenziva Tet"
Video sadržaj
DRAMA KRAJ ZAGREBA
Hrvatski nogometaš (19) se srušio na terenu, život mu u zadnji tren spasila medicinska sestra
1
/