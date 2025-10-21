FOTO Što se dogodilo HRT-ovoj voditeljici? Drastičnom promjenom mnoge je šokirala

HRT-ova voditeljica Antonia Ćosić mnoge je iznenadila promjenom svojeg imidža.
Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Trenutačno uređuje i vodi emisiju "U fokusu" na HRT-u. Inače, Antonia se uvijek isticala po svojoj dugoj i plavoj kosi.
Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
No u ponedjeljak se pojavila na predstavljanju knjige za djecu "Priče za laku noć mlade buntovnice" te je mnoge iznenadila svojom boje kose.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Naime, Antonia je obojila kosu u tamno crnu. Također, kosu je i skratila.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
U nastavku galerije pogledajte kako je ranije izgledala.
Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
