FOTO Sjećate li se naše voditeljice za kojom su ludjeli Hrvati? Vodila je kontroverzni show i postavljala neugodna pitanja

U Sinju je održana svečana promocija nove RTL-ove serije imena "Divlje pčele", a koja uskoro kreće i s emitiranjem na male ekrane. Ondje se pojavila izvanredna glumačka postava, od koga su se mnogi talentirani glumci istaknuli, ali ipak, najviše pažnje nam je privukla nekadašnja televizijska voditeljica, a danas redateljica Jasna Nanut.

Jasna je pozirala na fotografiji na Instagramu s kolegicom Arijom Rizvić, a svojom moćnom modnom kombinacijom privukla je svu pažnju. Tako je jasna odjenula crnu košulju, široke jeans hlače i crni kaput. Inače, Jasna je jedna od šest redatelja ove serije koja obećava puno, a gledatelji s nestrpljenjem iščekuju prikazivanje serije.

Podsjetimo, ova 50-godišnjakinja došla je pod povećalo javnosti kada je sa sestrom Ivankom počela raditi za nekadašnji "Glamour Cafe" pokojnog Siniše Svilana i tada su obilasci filmskih festivala, razgovori s najpopularnijim hollywoodskim zvijezdama postali njezina svakodnevica. Na Novoj TV kasnije je vodila kontroverznu emisiju "Trenutak istine" te smo Jasnu kao voditeljicu gledali i u kulinarskom showu "Masterchef". U "Trenutku istine" kandidatima koji su svojim priznanjima o pitanjima otkrivali jesu li istinita ili lažna, Jasna je postavljala neugodna i nesvakidašnja pitanja, koja su bila provokativne tematike. Nakon 15 godina televizijske karijere odlučila je posvetiti se redateljskom poslu. Filmsku i TV režiju magistrirala je 2016. godine te je tijekom studija na zagrebačkoj Akademiji snimila kratke filmove Zajedno (2014.), Generalka (2014). i Šake (2014.). Film "Generalka" konkurirao je na Pulskom filmskom festivalu 2014. godine.

U posljednjem intervjuu za Večernji list, Jasna je ispričala kako je nastao njezin film "Sedmo nebo". – "Sedmo nebo" je nastajalo sedam dugih godina. Prvi "porod" je najteži, vjerujem da će sljedeći ići brže. Inicijalna ideja za film nastala je kao odgovor na izazove naše generacije rođene u socijalizmu i pregažene galopirajućim kapitalizmom. Mislili smo da ćemo u ovim godinama uživati plodove svog rada, ali pod pritiskom smo izvlačili najbolje što smo mogli. Kao redateljici mi je to bilo važno tematizirati na osobnoj razini. Kako ljudi pokušavaju oživjeti, uskladiti paralelne stvarnosti, prihvatiti grižnju savjesti, složene emocije? S obzirom na osjetljivost teme, scenarij je nastajao godinama, pripreme također, nije bilo lako uhvatiti taj trenutak važan i meni i mojoj generaciji – ispričala nam je tada.

Rekla je i kako joj je kao novinarki bio poseban gušt raditi s nekim slavnim osobama i otkrila nam je i koje su to. – Bill Murray jer je smrtno ozbiljan dok se šali, to mi je neodoljivo. Nick Cave zato što je... Nick Cave. Jim Jarmusch jer mi je u mladosti bio jedan od uzora. Prije godinu dana Jasna je na NEM-u osvojila i nagradu za show koji je osmislila i čiji je naziv "The Dream Pension" i riječ je o obiteljskom showu u kojem natjecatelji godina 65+ kroz niz zabavnih zadataka pokušavaju osvojiti "penziju snova" – novčani iznos koji će im biti značajan dodatak na penziju do kraja života. Pitali smo Jasnu prije nekoliko mjeseci hoćemo li je možda opet gledati u voditeljskoj ulozi ovog showa, a ona nam je odgovorila: – Teško, udobnije mi je iza kamere.