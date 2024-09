Najbolji hrvatski kickboksač uskoro se ženi: 'Dođe mi kao supruga, samo to treba napraviti ispred Boga'

Naš perspektivni kickboksač Antonio Plazibat u slobodno vrijeme vodi YouTube kanal iz kojega se može zaključiti da obožava skokove u more. Antonio je svoj hobi odlučio pretvoriti u hvalevrijedan događaj tako što je organizirao natjecanje pod nazivom 'Najluđi skakač Hrvatske'. Riječ je o humanitarnoj akciji za splitski Dječji dom Maestral, a tim povodom Plazibat je govorio za medije.

- To je krenulo tako što su svi gledali videa po YouTubeu gdje ja skačem i govorili mi da nisam normalan, da je to opasno, da se zato ne borim, da je to nesigurno. Razumijem ja to, kad nisi na moru, kad ne živiš blizu mora da to izgleda nenormalno, ali ono sve što radimo, radimo cijeli život - izjavio je za kamere In Magazina solinski borac koji je bitnom dijelu tamošnje kulture življenja dao humanitarni predznak. - Živim po onoj 'pomozi, nemoj odmoć'. I ovo je sve organizirano na principu toga, neću ja ovoj djeci promijeniti život s ovime, ali ako njima znači da dobiju bar malo ljubavi, da se učini nešto dobro, zašto ne bih - otkrio je motive iza ove akcije Antonio.

Ovaj 30-godišnjak posljednjih se mjeseci oporavlja od teške povrede podlaktice, a tijekom tog perioda snagu crpi iz vjere. Osim toga, njegova najveća potpora već godinama je atraktivna zaručnica Martina Dulčić. Zubna tehničarka i Gloryjev natjecatelj zajedno su već šest godina, a on sada ekskluzivno otkriva kako su spremni za sljedeći, sudbonosni korak: - Ženimo se, to je to. Nije mi to zaručnica, dođe mi kao žena, samo to treba napraviti ispred Boga da to bude kako treba. I sad imam vremena, nemam borbi, ozlijeđen sam, to će trajati, imam vremena da mogu isplanirati pir, vjenčanje, tako da taj sljedeći korak ide vrlo brzo - otvorio se o planovima za budućnost Plazibat.

Kako kaže, spremaju dvostruku proslavu za pamćenje: - Ja želim neko veliko veselje, ludilo, ona želi nešto intimnije, vjerojatno ćemo napraviti oboje. Za nju intimnije, crkva, misa, prijatelji, svećenik, samo najuži, a onda ću ja napraviti jednu veliku zabavu, da bude show i dernek za sve. To će biti dvije odvojene stvari - zaključio je omiljeni Plaza.

Podsjetimo, par živi u Nizozemskoj, a svaki slobodan trenutak rado iskoriste za druženje s obitelji i prijateljima u Splitu. Oboje gaje veliku ljubav prema sportu, a Martina je objasnila da joj je upravo tu ljubav prenio njezin pokojni djed Veljko Rogošić. Plazibat je za Večernji progovorio koliko mu znači podrška djevojke i obitelji.

– Puno mi je značilo kada sam ugledao Martinu nakon borbe. Tu su bili i moj otac, prijatelji i treneri. Najljepše je vidjeti da nisi sam. Kako se kaže: “Nemoj gledati tko je tu s tobom dok pobjeđuješ, već onda kad gubiš.” Čovjek može puno naučiti iz tog primjera, baš kao i ja. Drago mi je što su bili tu za mene kada mi je bilo najpotrebnije. A j... ga, svijet voli pobjednike – govori Antonio Plazibat kojemu je nigerijsko-nizozemski kolega Tariq Osaro u borbi slomio podlakticu. – Gips bi mi trebali skinuti za koji dan i onda ide rehabilitacija koja će trajati nekoliko tjedana. Nakon toga bih po prognozi liječnika trebao normalno nastaviti s treninzima, a i dalje treniram dva puta dnevno – dodaje 30-godišnji Solinjanin kojeg njegova bolja polovica, sedam godina mlađa Martina prati u stopu te mu je najveći oslonac u lijepim i onim manje lijepim trenucima.

S atraktivnom zubnom tehničarkom Martinom Antonio je u sretnoj vezi već pet godina, a njoj nije ništa teško za svog odabranika. – Pratim ga na svim mečevima, teško mi je gledati borbe, ali to je takav sport. Na televiziji ga nisam u stanju gledati jer je sve dosta detaljno prikazano, ali kada sam u publici, barem znam da ću ga poslije meča moći odmah vidjeti i biti uz njega – priznaje 24-godišnjakinja koja je već na početku spomenutog meča uočila da nešto nije u redu s Antonijem, da nije sav svoj, a uskoro je i doznala da je ozlijeđen. – Morala sam odmah k njemu, zbog njega i zbog sebe. U takvim trenucima dobijete onu dodatnu snagu za koju i ne znate da je imate – prepričava lijepa Splićanka. Prije četiri godine ovaj atraktivni par preselio se u Amsterdam gdje Antonio trenira punom parom.

– Još uvijek živimo na relaciji Amsterdam – Split te smo pola godine u Amsterdamu, a pola u Splitu. Gdje ćemo biti, ovisi o mojim borbama, a zapravo smo veći dio vremena izvan Hrvatske. Za sada se planovi nisu promijenili, nastavit ćemo tako živjeti. Naravno, kada uhvatimo vremena, volimo doći u Split kako bismo bili s obitelji – govori nam Plazibat koji u svojoj dosadašnjoj karijeri ima 22 pobjede i pet poraza.

