Nagradu Cesarica Legend 2025. dobiva – Jasna Zlokić!

Jedna od najposebnijih, najautentičnijih i najvoljenijih hrvatskih umjetnica, Jasna Zlokić, službeno će primiti prestižnu nagradu Cesarica Legend 2025. na gala partyju, 30. siječnja u zagrebačkoj Laubi. Ova nagrada dodjeljuje se izvođačima čiji je doprinos hrvatskoj glazbi obilježio generacije, a Jasnin glas publika prepoznaje već od prvog tona, dok njene pjesme desetljećima uživaju status evergreena.

Jasna Zlokić na glazbenu je scenu stupila osamdesetih godina i odmah osvojila cijelu regiju prvim velikim hitom Skitnica, pjesmom koja je postala simbol jednog vremena i emotivni repertoar gotovo svake kuće. Nakon toga uslijedio je niz uspješnica – Ja sam ti jedini drug, Povedi me, Nisam ti se tugo nadala, Na obali, Dođi u mali kaffe, Tiho sviraj pjesmu ljubavnu – koje i danas imaju milijunske slušatelje, ostaju u radijskom eteru i prenose se s roditelja na djecu.

Rođena u Veloj Luci, Jasna je u hrvatsku glazbu unijela jedinstveni spoj mediteranskog šarma, poetske emotivnosti i umjetničke ozbiljnosti. Njezin prepoznatljiv vokal, izražajnost i osjećaj za interpretaciju učinili su je jednom od najcjenjenijih vokalistica svoje generacije. Suradnje s najznačajnijim hrvatskim autorima – Rajkom Dujmićem, Đorđem Novkovićem, Zdenkom Runjićem, Arsenom Dedićem, Zrinkom Tutićem i drugima – oblikovale su opus koji se danas smatra dijelom hrvatske kulturne baštine. A posebnim dijelom te baštine smatraju se svakako i dva dueta s legendarnim Oliverom Dragojevićem - "Vela Luka" i "Kad mi dođeš ti".

Karijeru Jasne Zlokić obilježavaju i iznimne live izvedbe, glazbeni festivali, televizijske emisije i nezaboravne interpretacije koje su oblikovale identitet domaće zabavne glazbe. A jedan od zanimljivijih trenutaka njene biografije svakako je nastup kao predgrupa američkom reperu 50 Centu na njegovom zagrebačkom koncertu. Taj kultni spoj dvaju potpuno različitih glazbenih svjetova pokazao je kako je, u vremenu u kojem se glazbeni trendovi brzo mijenjaju, Jasna ostala konstanta – otvorena, hrabra, umjetnički vjerna sebi i – autentična.

Sve to bit će svečano okrunjeno na Cesarica gala partyju, večeri koja sad već tradicionalno donosi najočekivanije trenutke hrvatske glazbene godine. Uz uručenje priznanja Cesarica Legend Jasni Zlokić, tijekom gala večeri saznat ćemo i tko ima Hit godine, tko je Cesarica Besteseller odnosno tko ima najviše prodanih koncertnih ulaznica u protekloj godini, ali i kome će pripasti Cesarica Digitalni Bestseller za najveće uspjehe na streaming servisima.

Popis nagrada i priznanja koje je Jasna Zlokić dobila tijekom svoje dugogodišnje karijere dodatno potvrđuje njezinu autentičnost, a među njima se posebno ističe nagrada Status Hrvatske glazbene unije povodom 40. godina glazbenog djelovanja i doprinosa zabavnoj glazbi. Tijekom karijere ostvarila je pobjede na festivalima u Dubrovniku, Splitu, Cavtatu i Zagrebu, dok njezini albumi nose impresivan niz zlatnih, platinastih i dijamantnih naklada.

Dodjelom nagrade Cesarica Legend 2025. dodatno se odaje počast ne samo pjesmama koje su obilježile desetljeća, već i karizmi, prisutnosti i umjetničkoj snazi jedne od najvećih diva hrvatske glazbene scene. Ovo priznanje potvrđuje njezinu trajnu vrijednost i neraskidivu vezu s publikom koja je Jasnu Zlokić prepoznala kao glazbenu ikonu čije će pjesme živjeti još desetljećima.