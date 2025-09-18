Na današnji dan dogodila se velika tragedija koja je u crno zavila domaću glazbenu scenu: 'Oni su tu zauvijek'

Na današnji dan prije 39 godina kod Jablanice se dogodila teška prometna nesreća u kojoj su teško nastradali članovi Crvene jabuke. Basist grupe Aljoša Buha preminuo je na licu mjesta, a pjevač Dražen Ričl zadobio je teške ozljede glave od kojih je preminuo 1. listopada. Zlatan Arslanagić koji je vozio fiću, bio je lakše ozlijeđen.

Grupa je s dva automobila putovala na koncert u Mostar, a samo nekoliko minuta nakon što je fićo udario u kamion iz suprotnog smjera, pokraj smrskanog fiće prošli su Dražen Žerić i Darko Jelčić u golfu, ne shvaćajući da se radi o njihovim kolegama. Za nesreću su doznali prije koncerta, kada su shvatili da njihovi prijatelji ne dolaze.

Ričl je jedno vrijeme bio voditelj na radiju Sarajevo zajedno s budućim nadrealistima Neletom Karajlićem, Zlatkom Arslanagićem, Zenitom Đozićem i Borisom Šiberom u humorističkoj emisiji i preteči prvih nadrealista PRIMUS (Priče i muzike subotom). Glumio je u prvoj sezoni serije Top lista nadrealista iz 1984.

FOTO Minea zapalila Lisinski: Posebno je istaknula svoje duge, vitke noge

S grupom Crvena jabuka snimio je istoimeni album, koji vrlo brzo postaje jedna od najtraženijih ploča i pjesme koje je Zijo pjevao opcenarodna svojina. Počinju i sa nastupima i do ljeta 1986. dosežu do samog vrha jugoslavenske rock-scene. Ima ih svuda, na radiju, televiziji, koncertima širom Jugoslavije. S Crvenom jabukom snimio je spotove za pjesme "Bježi, kišo, s prozora", "Sa tvojih usana", "Nek te on ljubi", "Dirlija", "Bivše djevojčice, bivši dječaci".

Početkom rujna 1986. snimio je demo verzije pjesama za sljedeći album - "Nema više vremena", "Umrijet ću noćas od ljepote"," Tugo nesrećo", "Uzmi me (kad hoćeš ti)", "Otrov", "Da je samo malo sreće" ,"Ako,ako", "Osim tebe ljubavi", "Za sve ove godine". Jedan od najvećih hitova Crvene jabuke sa drugog albuma, "Tugo nesrećo", napisao je Dražen Ričl kao jednu od posljednjih svojih pjesama. Na mjestu nesreće kod Jablanice, 2009. godine postavljena je spomen-ploča. O stravičnoj nesreći svojedobno je za IN magazin progovorio i frontmen grupe Dražen Žerić Žera.

– To je bio težak dan... mi smo već bili na stadionu u Mostaru, bio je pun, tek je oko pola 8 navečer došla je policija. Scena je bila dirljiva, nastao je muk na stadionu, ugasili su muziku i kako smo mi krenuli prema bolnici u Mostaru, tako je i s nama krenula sva ta publika. Ispred bolnice bilo je tri, četiri tisuće ljudi – kazao je Žera o tragediji koja je Crvenu jabuku zavila u crno.

Otkrio je i koliko mu je bilo teško izaći na pozornicu nakon svega. – Bilo je teško, ali tu je publika sve odradila. Oni su nam pomogli na početku s pjevanjem. Publika osjeti kad je tebi teško pa ti pomogne – istaknuo je glazbenik. Unatoč golemoj tuzi i boli koju je osjećao na pozornici, suzu nije pustio. – Nisam plakao, muška suza je najteža. Ako ti plačeš, onda svi plaču. Tako da uvijek mislim da muškarac treba sakriti tu mušku suzu jer je najteža – kazao je Žera koji je lani u razgovoru za Večernji list kazao da se svakog dana sjeti pokojnih prijatelja.

- Svaki dan su tu. U svakom koncertu …i nakon toliko godina. Dječački san je prekinut, ali, evo, još traje kroz pjesme. Ja ne dam da stane, da se ugase sjećanja na njih dvojicu. Publika je najzaslužnija za pjesmu koja je izdržala i mržnju i laž i sve ovo oko nas… Hvala im. Naravno da bi bila Jabuka kao i danas da su živi... Oni su tu zauvijek. Svi smo mi duhovi Sarajeva..., zaključio je Žera.