Crna princeza jugoslavenskog rocka umrla je kao beskućnica, droga joj je uništila život

Na današnji dan prije 23 godine u Beogradu je preminula Margita Stefanović, klavijaturistica grupe Ekatarina Velika i jedna od najvećih rock heroina bivše države, a njezin život su obilježili loši odnosi s majkom, ovisnost o drogi te glazbeni talent koji se ne viđa često. Margita se rodila 1. travnja 1959. godine u Beogradu, a njezin otac Slavoljub Stefanović Ravasi bio je kazališni i televizijski redatelj, a majka Desanka bila je nezaposlena učiteljica. Margita je u osnovnoj školi i kasnije gimnaziji bila odlična učenica i imala je apsolutni sluh i bila je izvrsna pijanistica i postojala su očekivanja kako će karijeru izgraditi u tom smjeru. Ali Margita je odbila ponudu moskovskog konzervatorija da tamo nastavi školovanje, te upisuje arhitekturu gdje također ostvaruje odlične rezultate i još tijekom studija osvaja i nagrade.

Dok je još bila studentica upoznala je Milana Mladenovića iz grupe EKV koja se tada zvala Katarina II. Zajedno s ostalim članovima benda ostavila je značajan trag u glazbi 80-ih na ovim prostorima i za bend je skladala, pisala pjesme i svirala klavijature na sedam studijskih albuma, a osim toga je skladala i glazbu za filmove i kazališne predstave. Njezin život obilježen je i lošim i kompliciranim odnosom s majkom koja je od drugih skrivala kako je Margiti već kao maloj dijagnosticirana epilepsija. Osobe bliske Magi u medijima su isticali kako je mnoge stvari radila u inat svojoj majci i u svemu što je radila uvijek je išla do kraja, ne razmišljajući o posljedicama i tako je bilo i s njenom ovisnošću o drogi. Kako je naveo njen prijatelj Svetozar Cvetković jednom prilikom, od najblistavije pojave, talenta i inteligencije, Margita, je zbog heroina, dospjela do jedne garaže u Borči, a onda i Doma za starija gdje je i umrla 18. rujna 2002. godine.

- Margita i ja smo bili jako bliski. Upoznao sam je kada sam ja imao 18, a ona 17 godina. Ona je svojom pojavom nosila nešto što nitko nije nosio sa sobom. Nosila je jednu superiornu inteligenciju i od tada, do kraja njenog života bila je dio mog života i dio saznanja o tome kako jedan veliki talent, jedan veliki um, može potpuno se srušiti pod utjecajem okoline i droge - rekao je Cvetković u jednom televizijskom intervju.

Od milja zvana 'Crna princeza', nije ostavila ništa materijalno, no ostavila je nezaboravno, bogato glazbeno nasljeđe. Margita se nastavila baviti glazbom nakon raspada EKV-a, jedne od najpoznatijih i najuspješnijih srbijanskih rock grupa. Krajem devedesetih počela se povlačiti sa scene. No, skladala je još glazbu za predstavu 'Kaput mrtvog čovjeka' Hajdane Baletić, beogradske redateljice. Nakon što joj je 1996. umro otac, njena ovisnost postala je ozbiljnija.

Prodala je obiteljski stan i kupila dva manja. Kako bi se izliječila od ovisnosti otputovala je u Indiju. Želja da u dalekoj zemlji u potpunosti promjeni način života, bila je još jedan neuspjeli pokušaj pa je po povratku kući povukla nove teške poteze. Prodala je oba stana i ubrzo potrošila sav novac te završila na ulici kao beskućnica. Posljednje tjedne života provela u beogradskom Centru za smještaj beskućnika, a umrla je 18. rujna 2002. godine, u beogradskoj Infektivnoj klinici.