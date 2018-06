Na Changer u Šibenik stižu Jesssie ware, Rundek i Inner Circle!

U organizaciji Turističke zajednice grada Šibenika i agencije fakat. u Šibeniku će se od 23. do 26. kolovoza održati drugo izdanje Changera. U četiri dana Šibenčane i njihove goste očekuje bogati konferencijski i ulični multimedijalni program, a na pozornicu Tvrđave sv. Mihovila Changer će dovesti Jessie Ware, Darka Rundeka - „Apocalypso Now“ te Inner Circle.

Prije točno godinu dana Hrvatskoj i regiji predstavljen je sasvim novi konferencijsko-glazbeni koncept koji je već svojim prvim izdanjem oduševio javnost, a čiju okosnicu čine grad Šibenik i tri riječi: multimedijalnost, inovativnost i promjena. Riječ je o Changeru – događanju koje u Šibenik dovodi tehnološke, umjetničke i komunikacijske changere.

Edukacija, motivacija i kreativni razvoj

Konferencijski program Changera i njegov organizacijski partner Algebra, okupit će nositelje promjena na tehnološkim, poslovnim, komunikacijskim i kreativnim područjima, s naglaskom na usvajanju relevantnih znanja i vještina iz područja ICT-a, marketinga i poslovnog upravljanja. U četiri dana održavanja, Changer će svojim posjetiteljima donijeti panele, radionice, predavanja i prezentacije čiji je cilj edukacija, motivacija i kreativni razvoj. Kroz predavanja i panele u organizaciji Algebre problematizirati će se teme poput eksponencionalnog razvoja tehnologija, blockchaina u svakodnevnom životu, chatbotova, umjetne inteligencije te interneta stvari. Isto tako, Algebra će organizirati radionicu Google Garage, Investors Conference i Leadership Tournament. Uz sadržaje koji seciraju i objašnjavaju tehnološki trenutak, na Changeru će se otvoriti i aktualne teme iz marketinga, umjetničkog stvaranja i poslovno-motivacijskih područja. Kompletan program konferencijskog dijela Changera 2018 bit će objavljen uskoro, a sigurno je da će Šibenik ove godine posjetiti mnoga poznata i zanimljiva imena iz kreativnih industrija, marketinga i poslovnog upravljanja.

Prostor svjetlosti i multimedije

Konferencijski dio Changera održat će se unutar zidina Tvrđave sv. Mihovila, dok će šibenska povijesna jezgra biti pretvorena u prostor svjetlosti i multimedije. Na različitim će lokacijama biti postavljene svjetlosne instalacije nagrađivanih hrvatskih autora, a svoje će radove postavit: Davor Antolić, Vedran Perkov, Mirjana Vodopija, Bojan Gagić, Ida Blažičko, Alma Trtovac, Ivana Jelavić i Miodrag Gladović. Uz te instalacije, katedrala Sv. Jakova iznova će biti dio 3D mappinga, a ulice šibenske povijesne jezgre bit će osvijetljene ambijentalnom rasvjetom. Taj će svjetlosni labirint biti nadopunjen i multimedijalnim glazbenim nastupima berlinskog Acrepearlsa – hrvatsko-francuskog dvojca koji čine Jan Kinčl & Regis Kattie, projekta Tonija Starešinića - Super Funk Sessions, te slovenskog YGT livea.

Jaka glazbena imena

Izniman konferencijski i multimedijalni program bit će nadopunjen iznimnom koncertnom ponudom. Naime, na pozornicu Tvrđave sv. Mihovila Changer dovodi i više nego zanimljiva imena regionalne i internacionalne glazbene scene. Tako će 24. kolovoza biti ispunjen vječnim hitovima Inner Circlea, zločestih dečkiju reggaea, 25. kolovoza na pozornicu se penje Darko Rundek - „Apocalypso Now“, a Changer će 26. kolovoza zatvoriti jedna od najvećih dama svjetske popularne glazbe – Jessie Ware.

Trajni popust na ulaznice

Ulaznice za koncerte Inner Circlea (150,00 kn), Darka Rundeka – „Apocalypso Now“ (150,00kn) te Jessie Ware (300,00kn) mogu se kupiti na web shopovima www.changer.hr i www.entrio.hr, gdje je za plaćanje Mastercard i Maestro karticama osiguran trajni early bird popust od 10%. Ulaznice se mogu kupiti i na prodajnim mjestima Entria te na prodajnim mjestima Tvrđave kulture u Šibeniku (City Point, Infopult Tvrđave sv. Mihovila i Barone shop na Tvrđavi Barone).