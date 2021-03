Mračna strana kraljevske obitelji: 'Drogirani smo plivali u kraljičinom bazenu, a tamo ne kriju ni rasizam'

Intervju Harryja i Meghan i dalje je glavna tema svjetskih medija. Mnogi su tvrdili kako su oni iznimka, no čini se kako dvor nikad nije prihvaćao promjene. Uoči kraljevskog vjenčanja 2018. godine novinar Aatish Taseer za Vanity Fair opisao je sve što je vidio na dvoru tijekom tri godine veze s Gabriellom od Kenta, kćerkom Michaela od Kenta. Michael je prvi rođak kraljice, koji seoženio se s nepopularnom princezom Michaelom, koju je britanski tisak nazvao "Princeza Pushy" (nametljiva). Njegova priča kod nas je objavljena i u tjedniku Express.

- Za tri nadrealne godine, Ella i ja visili smo oko Kensingtonske palače; plivali smo goli u kraljičinom bazenu u Buckinghamskoj palači; drogirali se MDMA-em u dvorcu Windsor; i imali okršaje s britanskim novinarima koji su objavili priču o našem odnosu sa ubitačnim naslovom: "Princeza Pushy 'oduševljena' kćerkinom vezom s indijskim kapetanom kondoma" pri čemu su ciljali na moju funkciju zdravstvenog edukatora na koledžu. Ljudi iz malih istočnoeuropskih zemalja spravljali su nam janjetinu i pričali nam priče o nacistima i komunistima. Bio je to divan način da potrošite svoje 20-te, napisao je Taseer, koji je s Ellom hodao početkom stoljeća. Upoznali su se nakon fakulteta u Americi, a Taseer se vratio u London kada ga je tamo poslao magazin Time.

- Ellin roditelji živjeli su u peterosobnom kraljevskom apartmanu u palači Kensington, gdje je Ella odrasla. Dugačak, diskretni prilaz s oznakom 'privatna cesta', lav i jednorog na ulazu, stražar - a onda asfaltirani put do Kensington High Streeta i palače koju su u kraljevskoj obitelji jednostavno zvali "KP". Nekoliko policajaca s walkie-talkie bili su prva linija 'obrane': "Aaa, ti si indijski momak koji hoda s Gabriellom.", pisao je Aatish.

Britanci, sa svojim brojnim klasnim napetostima podjednako i mrze i vole svoju kraljevsku obitelj, a jedan od načina na koji izražavaju ovu podvojenu ljubav je kroz silnu mržnju prema nižerangiranom plemstvu. Pozicija Kentsa u hranidbenom lancu je bila prilično niska - za usporedbu - ekvivalent bi bio recimo zamjenik ministra prijevoza. Ellin otac imao je titulu "kraljevskog visočanstva", pa je imao niz obaveza, od raznih dobrotvornih pokroviteljstava, do davanja nagrada.

- Čak ni moja djevojka Ella nije bila pošteđena tih poslova - razbijala je boce šampanjca o pramce broda, otvarala konjske utrke i slično. Sve dok ovamo nisu stigli William i Kate ovo je mjesto bilo silno depresivno, napisao je Taseer i prepričao događaj kad je Ellina majka na ručak kod Meghan Markle došla s brošem u obliku tamnoputog čovjeka s turbanom na gavi, a to se smatra simbolom ropstva, kasnije se pravdala kako ona nije rasist, no Aatish je kazao kako to nije bio izdvojeni slučaj.

- Kraljevske krune i nacisti obično idu zajedno kao maslac i kavijar, a pričalo se i da je njezin otac bio SS oficir. Uostalom, svi Britanci u određenoj dobi postaju pomalo rasisti. Kolonijalna prošlost učinila je svoje. Bio sam jedan od prvih urođenika tog bivšeg carstva koji je bio upoznat s članovima kraljevske obitelji, a uskoro je i Gary Lewis, Maor s Novog Zelanda, oženio Lady Davinu Windsor, kćer vojvode od Gloucestera. Princeza Michaela, iako općenito neopterećena britanskim kolonijalnim naslijeđem ipak je voljela šokirati. Svom paru crnih ovaca u Gloucestershireu dala je ime Venus i Serena. Mnogi su o njoj mislili da je "savršeno grozna" ali upoznao sam i njezinu bolju stranu. Znala je biti smiješna, inteligentna, velikodušna i bila je mnogo efikasnija od ostalih članova kraljevske obitelji - pisala je knjige i uređivala interijere, napisao je novinar koji je spomenuo i Meghan Markle.

- Pisalo se o njoj kao o 'mrlji na kraljevskoj obitelji', pa u Daily Mailu 'od berača pamuka do plemića', a Spectator se pita ne bi li ona prije 70 godina bila bolja ljubavnica nego li žena? Britanski je rasizam opušteniji nego li njegov američki pandan, ali je puno podmukliji jer predrasude temelji na klasnoj razlici. Britanci vole kad imaju posla s ljudima koji znaju gdje im je mjesto. To je "crni mladoženja", ili "Paki", koji u njima izaziva mržnju. To je ono što je Orwell tako dobro opisao u 'Burmese days' likom Ellisa, koji kaže o novom batleru domorocu:"Ako bude predobro govorio engleski, morat ćemo ga otpustiti!" Velika Britanija, nakon Brexita i slabljenja svog utjecaja, morat će se ipak u budućnosti sve više suočavati sa strancima koji predobro govore engleski, zaključio je Aatish Taseer.