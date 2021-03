Nakon burne prepirke oko Meghan Markle, voditelj podnio ostavku i nije se htio ispričati

Beskompromisni voditelj Piers Morgan (55) podnio je ostavku na mjestu voditelja emisije "Good Morning Britain" satima nakon što je u uzavreloj raspravi s Alexom Beresfordom (44) o Meghan Markle išetao iz studija i poručio: "Gotov sam s ovim", piše Daily Mail.

Oštar kritičar omražene vojvotkinje, koji je lansirao brojke gledanosti ITV programa u nebo baš nakon emitiranja intervjua odmetnutog kraljevskog para i Oprah Winfrey, privukao je na sebe val bijesa korisnika društvenih mreža nakon sumnji oko Meghaninih tvrdnji vezanih uz mentalno zdravlje i suicidalnih misli o kojima je progovorila u razgovoru s Oprah.

Zbog velikih pritužbi, gledatelji su žestoko prozvali Piersa te je regulatorno tijelo za televiziju Ujedinjenog Kraljevstva pokrenulo istragu. Nakon što je tijekom jutarnjeg programa napustio studio u prepirci oko Meghan Markle, gdje mu je Alex dobacio da "razumijem da mu se ne sviđa Meghan Markle, nekoliko puta je to jasno dao do znanja u ovom programu i razumije da su imali privatan odnos s njom i da ga je "otkantala", usljedila je burna reakcija.

Foto: Screenshot/Good Morning Britain

– U redu, ja sam gotov s ovime – kazao je voditelj i mahnito izjurio iz studija. Dok je izlazio, Alex je komentirao kako je to patetično ponašanje. – Žao mi je, ali svi moramo sjediti ovdje i slušati njegove 'izljeve'. Jučer je od 6:30 do sedam sati bilo je nevjerojatno teško gledati emisiju. On je u stanju doći ovdje i razgovarati iz položaja koji ne razumije u potpunosti – dodao je Beresford.

Cijela situacija odmah je užarila i društvene mreže. "Čini mi se kako je ponovno nastao konflikt između Alexa i Piersa, posebno kada su u pitanju teme rasizma. Alex je imao priliku reći svoje mišljenje, ali Piers to nije očekivao. Ne voli čuti istinu o sebi", jedan je od komentara na društvenim mrežama. "Bravo za Alexa što je spustio Piersu. Njegovu osvetu Meghan bilo je posebno teško gledati i drago mi je da je netko poput Alexa dovoljno jak da ga izazove. To je bilo najdramatičnije otvaranje emisije koje sam vidio", poručio je drugi gledatelj.

Nakon svega glasnogovornici ITV-a, gdje je zajedno sa Susan Reid vodio hvaljenu emisiju čije su brojke neprestano rasle, priopćili su da je Piers Morgan napustio voditeljsko mjesto u "Good Morning Britain".

- ITV je prihvatio ovu odluku te nema ništa za dodati - kazali su otamo.

Naznačeno je među ostalim da su od njega tražili da se ispriča zbog svojih iznešenih primjedbi, jer je razbijesnio mnoge zagovornike menatlnog zdravlja. On je to odbio.