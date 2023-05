Mladi glazbenik poznat je iz "RTL Zvijezda" i "The Voicea", a sada predstavlja svoj prvi singl

Goran Orešković, široj javnosti poznatiji po sudjelovanju u glazbenoj emisiji "RTL Zvijezde" i "The Voice", sada je, pod umjetničkim imenom GOGI, predstavio svoj prvi singl "Riječi", a 25-godišnji glazbenik kaže nam da su reakcije na prvi singl jako pozitivne.

- Reakcije su zaista lijepe i jako mi je drago da se ljudima sviđa pjesma jer smo puno truda uložili u nju i zahvalan sam svima koji je slušaju - kaže.

Singl je nastao spontano kada mu je Đino Silić poslao stihove koji su mu se odmah svidjeli.

VEZANI ČLANCI:

- Sjeo sam za radni stol i krenuo stvarati melodiju. Proces kod stvaranja nekada nije uspješan jer se zna desiti zastoj u kojem ili nemam inspiracije ili predaleko odem s hrpom ideja. U ovoj se pjesmi to dogodilo i imao sam samo kratku verziju koju sam pustio Matiji Cveku, a on je u 15 minuta napravio ostatak teksta i tu sam zapravo shvatio da je ovo nešto što je trebalo ovoj pjesmi - ispričao nam je proces nastanka "Riječi" GOGI.

Autori teksta su Matija Cvek i Đino Silić, za aranžman i produkciju zaslužni su novi pjevač Parnog valjka Igor Drvenkar i Dario Mihić, dok je mastering odradio Igor Ivanović. To je njegov "mali krug velikih ljudi", a s mnogima se druži i privatno.

- Zaista sam sretan što stoje iza ovog singla meni dragi prijatelji. Svatko vodi svoj život i ima svoje obaveze pa se ne družimo često, no kada se družimo, tada najčešće i stvaramo. Muzika spaja ljude kao i u ovom slučaju - kaže.

Od svoje šeste godine svira gitaru, piše pjesme, pjeva i uživa u glazbi, a ljubav prema njoj "pokupio" je od roditelja.

- Oni bi svaki dan započeli uz dobru glazbu tako da sam siguran da je to utjecalo na mene. Ne mogu zamisliti dan bez muzike, tuš bez pjevanja i izlazak bez žive muzike - kaže perspektivni glazbenik koji već marljivo radi na novim pjesmama.

- Stalno stvaram nešto novo i svakako mi je želja snimiti album, no ono što je sigurno i svježe jest da Josip Palameta i ja snimamo duet i pjesma bi trebala izaći kroz mjesec dana - najavljuje.

Upravo show "The Voice" donio mu je puno glazbenog iskustva i prijatelja na sceni, a on se i danas sjeća "predobrog osjećaja biti na HRT-u i doživjeti taj studio, bend, kamere i drage mentore".

Foto: Privatna arhiva

- Puno su nas naučili o pjevanju i mislim da je "Voice" odlična prilika da te netko pogurne u glazbene snove - kaže glazbenik koji je odrastao na stranoj glazbi poput Iron Maidena, Pink Floyda, Led Zeppelina, Deep Purplea, Whitesnakea, Bon Jovija i mnogih drugih bendova i izvođača.

Roditeljima je zahvalan što su ga usmjerili na dobru glazbu jer je, kaže, danas sve manje generacija koje slušaju kvalitetnu glazbu.

- Od domaćih uzora, kojih je jednako tako puno, izdvojio bih Gorana Bareta kao izvođača jer za mene je poseban i specifičnog izražaja u glasu i tekstovima koji su baš po mom guštu - kaže. Planova za daljnju karijeru još uvijek nema jer ne razmišlja puno unaprijed, a ne želi puno ni očekivati. No, priznaje nam da bi volio jednoga dana imati svoj autorski "rock" bend koji će "puniti festivale dobrim ljudima koji pjevaju naše pjesme".

- Daleko je to i težak je put do sna, ali idemo, radimo svoju muziku i nadam se da će publika to jednoga dana prepoznati - zaključuje.

VIDEO Mnogi se pitaju koju poruku Let 3 šalje fotografijom djece s povezom na očima, a ovo je objašnjenje