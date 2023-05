Nenad Ninčević: Bio je ovo vrlo zreo nastup Leta 3, sa zrelom porukom i to bismo trebali uvijek forsirati

Skladatelj i tekstopisac Nenad Ninčević komentirao nam je nastup grupe Let 3 u polufinalu Eurovizije održanom sinoć u Liverpoolu, gdje su naši predstavnici s pjesmom "Mama ŠČ" izborili odlazak u finale koje će se održati 13. svibnja, u subotu.

- Totalno zaslužen odlazak u finale. Gledajući druge nastupe u polufinalu Let 3 mi je bio najinteresantniji, pustimo sad na stranu nečiju pjevačku virtuoznost ili nevirtuoznost, to je generalno bio vrlo zreo nastup i pjesma sa zrelom porukom i to bismo trebali uvijek forsirati; da pjesma ima glavu i rep i poruku, da se ne utopi u sivilu. Karakteristika hita je uvijek da je drugačiji od ostalih i to je formula oduvijek. Definitivno je Let 3 ovo zaslužio, možemo mi sad pričati o njihovoj orijentaciji lijevoj ili desnoj, ovoj i onoj, ali ovo su zaslužili i meni je to odlično i mislim da glazba ne smije imati nikakvu orijentaciju. Jako sam zadovoljan njihovim nastupom i ponosan sam - rekao nam je Ninčević. Otkrio nam je i kakav rezultat očekuje za Hrvatsku u finalu u kojem nismo nastupali zadnjih šest godina.

- Jednako visoko plasirano ih vidim u finalu, bez obzira što se sad spominje nekakav pad na kladionici to se nikada ne zna, to je samo nečija pretpostavka koliko daleko bi nešto moglo dobaciti. Definitivno su na pozornici u Liverpoolu ostavili trag. Kad vidim sve ostale pjesme, bilo je tu simpatičnih pjesama ali mi smo bili drugačiji od svih. Možemo to usporediti s Talijanima koji su pobijedili prije dvije godine. Oni isto nisu imali pjesmurinu, nije to neka wow pjesma, ali je generalno kad pogledate u te tri minute su osvojili publiku i došli su tamo spremni, baš kao i Let 3. - kaže Ninčević i nastavlja objašnjavati:

- Nemaju najbolji pjevači najbolje hitove, onda bi svi tenori zapravo bili najveće zvijezde i rock i pop glazbe jer oni imaju najelastičnije glasove i mogu doseći najveće tonalitete, ali to nije tako jer kod publike vrijedi pravilo; pokloni se i počni i u tri minute me zainteresiraj. Kad uspoređujemo našu pjesmu i Srbiju koja je također prošla, mi smo od njih deset svjetlosnih godina po hitovitosti. Meni je naš uspjeh odlična stvar, svaka čast HRT-u i Letu 3 i mislim da u finalu konkuriraju za visoke pozicije.