HTZ odgovorio na objavu Ryanaira vezanu uz Let 3: 'Pobrinite se da ponesu kupaće'

Članovi grupe Let 3 pjesmom 'Mama ŠČ!' osvojili su Europu. Hrvatska je prva doznala da ulazi u veliku završnicu Eurovizije, a odmah nakon prve polufinalne večeri počele su pljuštati reakcije na društvenim mrežama. Na naše predstavnike osvrnuo se i Ryanair, trenutno jedan od najvećih europskih niskotarifnih avioprijevoznika.

Oni su na svom Twitteru objavili fotografiju naših predstavnika na pozornici uz šaljiv opis. "Naši piloti kad planiraju momačku u listopadu", stoji u opisu slike na službenom profilu Ryanaira koja je izazvala brojne reakcije.

Ispod objave u komentarima su se javili i brojni obožavatelji Leta 3. "Oni imaju moj glas ove godine", "ŠČ", "Ne, to su muškarci koji nose ženinu odjeću na sebi da im ne naplatite kofer", "Ne razmišljajte previše o novim uniformama", "Ujutro rano letim iz Zagreba za London, nadam se da će osoblje pjevati Mama ŠČ", samo su neki od komentara ispod objave koja je u manje od 12 sati pregledana više od 350 tisuća puta.

Zanimljivo je i da su svoj komentar ispod objave ostavili iz Hrvatske turističke zajednice (HTZ). "Pobrinite se da ponesu kupaće, mi ćemo se pobrinuti za sunce", napisali su uz fotku Prlje, kojoj su dodali fotografiju sa sunčane plaže.

make sure they bring swimsuits, the sun is on us pic.twitter.com/r5FNlfMuay