Sjećate li se Marine iz prvog 'Big Brothera'? Povukla se iz javnosti i promijenila život, a evo kako sada izgleda

Jedna od natjecatelja prvog 'Big Brothera' bila je i Marina Bajlo. U showu je došla do samog finala, a pobjeda joj je izmakla za dlaku te ju je odnio Saša Tkalčević. U medijima se puno pisalo o njenom odnosu sa Zdravkom Lamotom, a oni su i potvrdili vezu, no ljubav nije potrajala. Isto tako se šuškalo i o simpatijama Alena Macinića prema njoj dok su bili u Big Brother kući. Domaćim medijima u to vrijeme proširila se i priča da se Marina preselila u Zagreb zbog Lamota.

- Zdravko mi zaista puno znači, mnogo mi pomaže i često je kod mene. Super nam je zajedno, izvrsno se slažemo, uživamo u zajedničkim trenucima. Naravno da tu postoje i emocije, no oboje smo mladi i zasad nismo za ozbiljnu vezu. Ovakav nam odnos savršeno odgovara - rekla je tada.

Neko vrijeme radila je na televiziji, a nakon što je na prijateljski način završila vezu sa Zdravkom, vratila se u Pulu. U rodnoj Puli počela je raditi u obiteljskom kafiću.

- Big Brother mi je pomogao jer sam upoznala svijet estrade koji inače ne bih imala priliku upoznati. Nosila sam neke revije i završila školu za radijskog i tv-voditelja - rekla je u svojedobno te dodala da se više u show ne bi prijavila. Marina se u međuvremenu udala, te je postala majka jedne djevojčice. Na društvenim mrežama se ne oglašava redovito, te samo pokazuje neke sitnice iz privatnog života. Na fotkama koje je do sad objavila vidi se da se nije puno promijenila od kada se natjecala u Big Brotheru, te još uvijek ima plavu boju kose.

