Mirna Maras obožava Veneciju: 'Grad itekako opravdava svoju reputaciju!'

Jedan je od najposjećenijih, a mnogi će se složiti i da je jedan od najljepših, gradova na svijetu koji izgleda kao filmski set, stoga ne čudi da je mjesto radnje brojnih filmova - od "Summertime" (1955.) s nezaboravnom Katherine Hepburn, preko Fellinijevog filma "Casanova" (1976.) i Woody Allenovog "Everyone says I love you" (1996.) do James Bond filma "Casino Royale" (2006.) u kojem se venecijanske palače nakon eksplozije ruše u lagunu.

Bez obzira na to jeste li već posjetili Veneciju ili ne, ovaj grad-galerija na otvorenom definitivno je destinacija u koju se iznova potrebno vraćati. A to prakticira i voditeljica Mirna Maras koja je ovaj grad posjetila u siječnju sa suprugom inženjerom Željkom Batinićem i svojom djevojčicom Meri.

- Bili smo u siječnju u Veneciji, to je grad koji je u svakom smislu riječi čaroban u kojem god mjesecu ga posjetili. Bila sam nekoliko puta i svaki put se oduševila - kaže Mirna. Ona je s obitelji htjela je otputovati na nekoliko dana, ali s automobilom pa su, priča nam, gledali nekoliko stvari. Važno im je bilo da je destinacija blizu, ali da je u isto vrijeme jako lijepa kako bi mogli uživati u njoj nekoliko dana.

- Odmah smo se složili da je to Venecija. A i Meri je bila oduševljena - kaže.

U gradu su odsjeli malo izvan centra, odnosno izvan "glavnog" venecijanskog poluotoka, pa su se do centra vozili brodom. Prisjeća se, doduše, da su smještaj rezervirali u zadnji tren pa im nije bio veliki izbor za biranje. Međutim, bili su jako zadovoljni. Ovaj jedinstveni grad izgrađen je na drvenim trupcima u mulju lagune, pri čemu samo oko mosta Rialto ima njih oko 11.000, a upravo na tim trupcima uzdižu se predivne palače na obalama Canala Grande što grad čini sjajan za šetanje. No, Mirna je bila pomalo zabrinuta za 6-godišnju kćer Meri da će joj biti nemoguća nekakva preduga šetnja.

- Jer mi kad krenemo ujutro, ne stajemo do navečer. No, ona nas je oduševila jer je sve bez imalo prigovora propješačila. Vidjeli smo sve što smo planirali - kaže Mirna.

A sve to uključivalo je, naravno, Trg Svetog Marka, most Rialto i Most uzdaha, koji su voditeljici favoriti u gradu. Zanimljivo je da je Trg sv. Marka (u znaku lava kao simbola grada) jedini trg u Veneciji - sve ostalo su zapravo "campi" koji su se u prošlosti koristili kao vrtovi za uzgajanje voća i povrća, dok je popločan bio samo dio gdje se nalazila cisterna za vodu. Mnogi kažu da je najljepši dio dana za nesmetano uživanje u gotičkoj arhitekturi trga ili pogledu na Canal Grande s mosta Rialto rani jutarnji sati kad posjetitelji imaju mogućnost šetati gotovo praznim ulicama dok se grad budi, a lokalci polako otvaraju svoje trgovine.

- Gdje god da krenete, sve je predivno, fotogenično… a i kanali koji se protežu i kroz mirnije, turistički manje razvikane dijelove grada - priča.

Voditeljica je i s pratiteljima na društvenim mrežama u siječnju dijelila fotografije i videa iz Venecije.

"Mislim da mi je ovo četvrti ili peti posjet ovom divnom gradu i svaki put me oduševi kao da je prvi", napisala je Mirna pored snimke na Trgu sv. Marka, a s pratiteljima je podijelila i snimku na kojoj jede pileću salatu. "Tako smo fino jeli i jučer i danas, a ja ne snimam ništa od toga, valjda nisam stigla", napisala je pored snimke nje iz jednog lokalnog restorana. U jednoj objavi na Instagramu podijelila je fotografiju s jednog od brojnih venecijanskih mostova i pored fotografije poručila: "Bella Italia!".

A dvije riječi kojima bi opisala ovaj grad su jednostavno – "čaroban grad". U njihovom putovanju sve se svelo, dakle, na šetnju, kavice po gradu i fine talijanske delicije.

- Talijanski specijaliteti su nadaleko i naširoko poznati pa s odabirom bilo kojeg venecijanskog restorana nema greške. U tome smo baš uživali - istaknula je.

A kada je u pitanju talijanska hrana i restorani, voditeljica kaže da nisu puno birali i tražili restorane već, kad su ogladnjeli, potražili bi prvi slobodan stol u nekom restoranu i kaže, nijednom nisu pogriješili jer su vi bili odlični.

- Čini mi se da je teško pogriješiti u tom pogledu, u svakom se nađe nešto fino i ukusno - kaže.

Što se tiče Talijana kao domaćina, voditeljica ističe kako u Italiji uvijek ima samo lijepa iskustva s lokalcima.

- Ja općenito u Italiji imam jako dobra iskustva s ljudima, nisam nikad imala neko neugodno iskustvo. Jedini minus je što im engleski nije baš jača strana pa se nekad teško sporazumjeti - priznaje.

Kad su u pitanju opcije javnog prijevoza, ističe kako im sve jako dobro funkcionira, i tramvaji i brodovi. Zbog svega, nema nikakvih negativnih iskustava, a kući se vratila, kao i sa svakog putovanja, s magnetima.

Venecija je zbilja grad koji u svakom svom kutku progovara o njihovoj bogatoj povijesti, kulturi, znanosti, svega ima. No, mnogi ističu kako se previše "predala" masovnom turizmu. A što o tome misli Mirna?

- Živimo u zemlji gdje doslovno automobilom možemo doći do divnih gradova, možda toga nismo svjesni koliko bi trebali biti. Osim Venecije, na potezu s autom su nam mnogi divni gradovi Europe i to treba iskoristiti. Mislim da se Venecija masovnom turizmu ne može oduprijeti i da želi. Drukčija je i svi imaju želju doći - otkriva.

Sredinom prošle godine svjetskim medijima odjeknula je vijest kako će od početka ove godine Venecija naplaćivati ulaz, a namjera je bila posebno upućena za jednodnevne turiste. Razlog tome jest velik broj turista koji ovu ljepoticu previše opterećuju. Planovi za naplatu ulaza u grad prvi su put osmišljeni 2019., ali su stavljeni na čekanje kada je pandemija zaustavila međunarodna putovanja. Gradski zastupnici u Veneciji odobrili su nove mjere i predložili da startaju od ljeta 2022. godine, no i to se još jednom odužilo. Ulaznice koje su tada spominjali bi se kretale između 3 i 10 eura po osobi, a bile bi tek jedna od nekoliko mjera predloženih za kontrolu razine turizma. Ova naknada bi bila usmjerena na dnevne izlete i putnike koji stižu kruzerima, koje je Venecija nedavno već ograničila.

- Naplata? Pa nemam ništa protiv, samo da cijena nije "paprena" - komentira nam voditeljica na tu temu.

Sa svog puta u Veneciju nosi samo najbolje uspomene, a iako joj je ovo nije bio prvi put u tom gradu, i dalje ima razloga za povratak.

- Na popisu za idući posjet su svakako i neki od lokalnih otoka, kao i vožnja gondolom za koju ovaj put nismo imali vremena jer je gužva bila prevelika - kaže.

Zbog ovoga, brojni savjetuju panoramsku vožnju Canalom Grande tijekom ranog jutra ili u večernjim satima kada najfrekventnija vaporetto linija broj 1. neće biti dupkom puna turistima od kojih mnogi dolaze samo na jednodnevni izlet kako bi posjetili spomenute atrakcije. A od otoka koje Mirna želi posjetiti idući put posebno su poznati Torcello, Burano i Murano koji je se ističe po svojoj proizvodnji stakla. Za razliku od drugih otoka u laguni, Murano je kovao svoj vlastiti novac. Godine 1291. svi proizvođači stakla natjerani su da se presele iz Venecije u Murano, zbog opasnosti od požara. Nakon toga, nekoliko sljedećih stoljeća otpočela je velika proizvodnja i izvoz predmeta od stakla, ispočetka su to bile staklene perle i zrcala, kasnije su to bili predmeti od aventurin stakla (to je izmišljeno u Muranu). Murano je ubrzo postao sjedište staklarstva srednjovjekovne Europe, naročito su postali slavni lusteri iz Murana. Od osamnaestog stoljeća počela je opadati proizvodnja stakla u Muranu, jer su se u međuvremenu razvili i drugi centri staklarstva po Europi (Češka) i Murano više nije imao monopol na znanje. No unatoč tome, staklarstvo je ostala najznačajnija gospodarska grana na otoku. Zbog toga je i Mirni želja posjetiti ovaj prekrasni otok s tako posebnom kulturom.

Inače, Mirna i Željko sudbonosno "da" izrekli su 2016. godine, a zajedno imaju djevojčicu Meri, dok 13-godišnjeg sina Niku Mirna ima iz prvog braka s Mariom Valentićem. A za sve koji žele otići onamo ima najbolje preporuke:

- Opustite se i uživajte, samo to. Taj grad opravdava svoju reputaciju!

