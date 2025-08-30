Mia iz 'Gospodina Savršenog' pokazala lice bez trunke šminke: Nikad nisam imala problema s prištićima ni aknama

Mia Miškulin, koja je postala prepoznatljiva gledateljima zahvaljujući popularnom showu "Gospodin Savršeni", inače voli biti dotjerana kada izlazi navečer, no ovaj put je putem Instagrama odlučila podijeliti svoju prirodniju stranu. "Koliko je lijepo kad možeš biti bez šminke. Baš sam zahvalna na svojoj koži - iako imam hiperpigmentacije (pjegice od sunca koje obožavam), nikad nisam imala problema s prištićima ni aknama. Mislim da to puno dugujem tome što ne zatrpavam lice šminkom", objavila je Mia.

Foto: Instagram

Valja spomenuti da je Mia u skorije vrijeme uspješno završila diplomski studij iz područja marketinga i komunikacija. "Ponosna sam na sebe što sam zgotovila i ove dvije godine diplomskog studija, službeno sam magistar marketinga i komunikacija", stoji u njezinoj objavi.

Također je otkrila da joj je teško palo što se mora rastati s ulogom studenta i oprostiti od kolega s kojima je stvorila izvrsnu ekipu. "Jedno poglavlje puno uspomena je zatvoreno, sada moram otići u svijet odraslih. Hvala svima koji su bili dio puta", zaključila je Mia, koja paralelno ostaje aktivna u fitness industriji. Prethodno je za medije spomenula svoje namjere da u bliskoj budućnosti pokrene vlastiti projekt.