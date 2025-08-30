Naši Portali
Mia iz 'Gospodina Savršenog' pokazala lice bez trunke šminke: Nikad nisam imala problema s prištićima ni aknama

VL
Autor
Vecernji.hr
30.08.2025.
u 21:45

Koliko je lijepo kad možeš biti bez šminke. Baš sam zahvalna na svojoj koži - iako imam hiperpigmentacije (pjegice od sunca koje obožavam), nikad nisam imala problema s prištićima ni aknama. Mislim da to puno dugujem tome što ne zatrpavam lice šminkom", objavila je Mia.

Mia Miškulin, koja je postala prepoznatljiva gledateljima zahvaljujući popularnom showu "Gospodin Savršeni", inače voli biti dotjerana kada izlazi navečer, no ovaj put je putem Instagrama odlučila podijeliti svoju prirodniju stranu. "Koliko je lijepo kad možeš biti bez šminke. Baš sam zahvalna na svojoj koži - iako imam hiperpigmentacije (pjegice od sunca koje obožavam), nikad nisam imala problema s prištićima ni aknama. Mislim da to puno dugujem tome što ne zatrpavam lice šminkom", objavila je Mia.

Foto: Instagram

Valja spomenuti da je Mia u skorije vrijeme uspješno završila diplomski studij iz područja marketinga i komunikacija. "Ponosna sam na sebe što sam zgotovila i ove dvije godine diplomskog studija, službeno sam magistar marketinga i komunikacija", stoji u njezinoj objavi.

Također je otkrila da joj je teško palo što se mora rastati s ulogom studenta i oprostiti od kolega s kojima je stvorila izvrsnu ekipu. "Jedno poglavlje puno uspomena je zatvoreno, sada moram otići u svijet odraslih. Hvala svima koji su bili dio puta", zaključila je Mia, koja paralelno ostaje aktivna u fitness industriji. Prethodno je za medije spomenula svoje namjere da u bliskoj budućnosti pokrene vlastiti projekt.

FOTO Prepoznajete li ovu bivšu HRT-ovu voditeljicu? Gledatelji i danas žale za njenim odlaskom, a evo čime se bavi
Ključne riječi
TV reality show televizija RTL Gospodin Savršeni showbiz

u natjecanju je osvojio nagradu od 50.000 eura

Pobjednik Farme je Ivan Rogić: 'Novac ću uložiti u rješavanje stambenog pitanja i pokretanje posla'

Ivana život nije mazio, u proteklih nekoliko godina ostao je bez brata i oca. Zbog toga je naučio raditi razne poslove te se oslanjati samo na sebe, a upravo njegova predanost i vještine koje je pokazao razlog je što su ga favoritom smatrali i kandidati i gledatelji, i to od samog početka. Nakon showa, Ivan je postao tata drugi put, a nama je nakon pobjede otkrio kako se osjeća, kako će proslaviti, ali i što želi učiniti s novčanom nagradom od 50.000 eura.

