FOTO Tončica Čeljuska objavila fotke na kojima je u badiću: Kad žena ima 50+ onda bi valjda trebala biti zamotana i u kutu

30.08.2025.
u 10:57

Svojom posljednjom objavom na Instagramu oduševila je pratitelje. Naime, Tončica se trenutačno odmara na Havajima, a tamo se fotkala u badićima.

Poznata novinarka i urednica Tončica Čeljuska ponovno je dokazala zašto slovi za jednu od najelegantnijih Hrvatica. Svojom posljednjom objavom na Instagramu oduševila je pratitelje. Naime, Tončica se trenutačno odmara na Havajima, a tamo se fotkala u badićima. - Ali sve se poklopilo ovog ljeta – ja konačno na Havajima s društvom što mi je životna želja, na najljepšim plažama , neodoljivo za “foto session” ! Kud ćeš bolje scenografije! - započela je Tončica i nastavila:

- Nije ovo bila nikakva profesionalna kampanja, nego čista improvizacija – moji frendovi „šnel fotografi“, a ja u ulozi modela. A svaka žena zna koliko je “muke” fotkat se u kupaćem. Iza jedne “zadovoljavajuće” fotke stoji barem 50 koje si izbrisala, gdje si krivo stala, gdje nešto smeta: strija, bora, celulit, trbuh, kut. Jer to smo mi žene , još uvijek nesigurne i nakon toliko godina osnaživanja. Tijelo žene je još uvijek najveći tabu, a kad ima 50+ onda bi valjda trebala biti zamotana i u kutu, nikome na putu. Zato je ovaj post za mene više od divne prirode i vrhunskih kostima. On je za mene afirmacija samopouzdanja.
Dodala je kako žensko tijelo nije tu da ga netko ocjenjuje i procjenjuje. 

- Drage žene, volite sebe u svim svojim izdanjima – sa svojim viškovima i svojim manjkovima. Jedan je život, a naše tijelo je dokaz zdravlja, radosti, veselja, pokreta. Nije tu da ga netko ocjenjuje i procjenjuje. Ne stavljam fotografije da bi netko rekao „dobro je“ ili „nije dobro“. Stavljam ih jer JA to želim, jer je to , na kraju dana, moje ostvarenje djevojačkog sna -biti model na jedan dan i to na Hawaiima - poručila je između ostalog. 

Prije nekoliko mjeseci, podsjetimo,  na Instagramu se pohvalila novim uspjehom. Naime, postala je učiteljica autogenog treninga. Na društvenim mrežama pokazala je certifikat koji je dobila nakon 32 sata nastave.  Autogeni trening je, prema zdravstvo.gov.hr, postupak relaksacije u kojem se usredotočenjem pozornosti na tijelo i tjelesne senzacije postiže stanje opuštenosti tijela i psihe koje povoljno djeluje na mentalno i fizičko zdravlje. Postupak je u medicinu uveo njemački liječnik i psihijatar J. H. Shulz. Osnovni učinak vježbanja autogenog treninga je smanjivanje i otklanjanje tjeskobe. Učinkovitost metode potvrđena je tijekom dugogodišnje primjene u medicini kod različitih psihičkih i tjelesnih poremećaja kao i kod osoba u stresu. Čeljuska se, inače, nakon impresivnih 30 godina na Hrvatskoj radioteleviziji (HRT), u travnju oprostila od Prisavlja. Na javnoj televiziji provela je tri desetljeća gradeći uspješnu karijeru.

Komentara 3

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
11:08 30.08.2025.

Dobra je...nebi se bunio da me seksualno iskoristi kao Brižit Emanuela

NK
Najam krova
11:51 30.08.2025.

Mogla si je obući kostim za kupanje kakav se nosi u Iranu. Naslov članka bi mogao ostati isti.

Avatar Scuderia
Scuderia
11:40 30.08.2025.

Komentari muških za žene zrelije dobi nije da nisu više napete i da s njima ne može zabaviti. Naravno da može, to nikad nije bilo sporno. Ipak smiješno je pomisliti da se neke dame uspoređuju s djevojkama u ranim dvadesetima. To je neusporedivo.

