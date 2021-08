Meghan slavi 40. rođendan i organizira tulum, a poznato je i kakvu tortu joj je naručio suprug

Za proslavu svog 40. rođendana Meghan Markle nije ništa htjela prepustiti slučaju i zato je prema preporuci svoje prijateljice Oprah Winfrey angažirala Colina Cowieja koji je organizirao brojne proslave i vjenčanja hollywoodskih zvijezda i njegovi klijenti su bili Jennifer Aniston, Tom Cruise i Kim Kardashian. Proslavu je odlučila održati u vili od 11 milijuna dolara u kojoj živi sa suprugom, princem Harryjem i njihovom djecom, sinom Archiejem i kćeri Lilibet.

Na zabavi će biti 65 uzvanika, a princ Harry za svoju suprugu je naručio tortu ukrašenu jestivim cvijećem iz lokalne slastičarnice. Od izvora bliskih vojvotkinji od Sussexa Daily Mail je doznao kako će ovaj party biti jednostavniji i sigurno jeftiniji od zabave koju je Meghan priredila u New Yorku prije rođenja sina i tada je za to izdvojila pola milijuna dolara. Na ovaj tulum će biti pozvani njihovi prijatelji iz Kalifornije i to mahom Meghanini prijatelji, a cijela zabava će biti u skladu s epidemiološkim mjerama koje su trenutno na snazi u Kaliforniji.

Članovi kraljevske obitelji neće biti prisutni na ovoj zabavi jer su odnosi između Meghan i Harryja te kraljevske obitelji ozbiljno narušeni zbog optužbi koje je par o njima nedavno iznio gostujući u televizijskom intervju kod Oprah Winfrey. Poznavatelji odnosa u kraljevskoj obitelji britanskim medijima tvrde kako kraljevska obitelj ne može prijeći preko optužbi da su određeni članovi obitelji imali rasističke komentare o Meghan.

