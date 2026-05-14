PJEVAČICA O KOJOJ SVI PRIČAJU

S 18 godina borila se s rijetkom bolešću, ponovno je morala učiti govoriti, a sad je favoritkinja Eurovizije

The dress rehearsal 2 of the second semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Australska pop zvijezda Delta Goodrem nada se da će Australiji donijeti prvu eurovizijsku pobjedu

Australska pjevačica i glumica Delta Goodrem (41) jedno je od imena o kojima se najviše priča na ovogodišnjoj Euroviziji. Sa svojom pjesmom "Eclipse" predstavlja svoju domovinu i slovi kao jedan od najvećih favorita natjecanja, a kladionice je trenutno smještaju na visoko peto mjesto. Publika diljem svijeta pamti je po ulozi Nine Tucker u sapunici "Susjedi" i debitantskom albumu "Innocent Eyes" koji je 2003. poharao ljestvice. No, put do eurovizijske pozornice u Beču bio je sve samo ne lak.

Rođena u Sydneyju, Goodrem je s 15 godina potpisala prvi ugovor, a uloga u "Susjedima" lansirala ju je među zvijezde. Njezin prvi album "Innocent Eyes" ostaje jedan od najprodavanijih u australskoj povijesti, a hitovi poput "Born to Try" osvojili su i Europu. No, u jeku najveće slave, sa samo 18 godina, život joj je zadao težak udarac. Samo nekoliko mjeseci nakon izlaska albuma dijagnosticiran joj je rijedak oblik raka, Hodgkinov limfom.

Njezina karijera naglo je zaustavljena, a prioritet je postala borba za život. "Potpuno je promijenilo putanju mog života", prisjetila se Goodrem u jednom intervjuu. Prošla je iscrpljujuće liječenje koje je uključivalo kemoterapiju i zračenje, a cijela nacija pratila je njezinu bitku. Otvoreno je govorila o fizičkim i mentalnim posljedicama, poput gubitka kose. "Kada izgubite kosu, uključujući obrve i trepavice, koža vam je blijeda... želite se osjećati lijepo i počinjete biti kreativni", opisala je tadašnje teške trenutke.

Nakon što je pobijedila opaku bolest, vratila se glazbi snažnija no ikad i objavila još šest albuma, od kojih je pet dospjelo na prvo mjesto ljestvica u Australiji. No, 2018. godine suočila se s novim zdravstvenim izazovom. Nakon operacije uklanjanja žlijezde slinovnice pretrpjela je paralizu živca u jeziku, zbog čega je ponovno morala učiti govoriti i pjevati. I tu je traumu uspjela pretvoriti u trenutak koji ju je učinio jačom. "To je zaista bio trenutak resetiranja u mom životu", izjavila je.

Rezultat njezine ustrajnosti je pjesma "Eclipse", s kojom se nada donijeti Australiji prvu pobjedu na Euroviziji. Opisuje je kao pjesmu o rijetkim, moćnim trenucima u životu "kada se ljubav, tajming i povezanost čine gotovo kozmičkim". To je, kaže, pjesma o nadi, transformaciji i magiji koja se može dogoditi kada se dva svijeta sretnu. Ponudu da nastupi na Euroviziji dobila je nakon što je u jednom intervjuu rekla da je otvorenog srca ako se tajming poklopi, nakon čega je osvanuo članak na dvije stranice koji je najavio njezin odlazak na natjecanje.

"Čast je predstavljati Australiju na jednoj od najpoznatijih svjetskih glazbenih pozornica", izjavila je Goodrem, uvjerena da može nadmašiti drugo mjesto koje je Dami Im osvojila 2016. godine. A što bi joj pobjeda značila? "Bilo bi to nevjerojatno posebno. Više od svega, bio bi to trenutak podijeljen sa svima koji su me podržavali. Donijeti pobjedu kući za Australiju bilo bi nešto što bih zauvijek nosila sa sobom", poručila je glazbenica.

UŽIVO Pobjednica rumunjskog Voicea pokazala sirovu rock energiju

Važna novost ovogodišnjeg natjecanja je i povratak stručnih žirija u polufinalne večeri. Nakon razdoblja u kojem su finalistima odlučivali isključivo gledatelji, od ove godine o prolasku dalje ponovno odlučuje kombinacija glasova publike i nacionalnih žirija. Upravo bi taj povratak mogao imati značajan utjecaj na rezultate, osobito kada je riječ o vokalno zahtjevnijim pjesmama i scenski ambicioznijim nastupima.

U VINTAGE INDUSTRIAL BARU

Sunčani Fest stiže u Zagreb. Akustični showcase najavljuje novo izdanje festivala

Festival je u kratkom vremenu od lokalne inicijative prerastao u manifestaciju s prepoznatljivim glazbenim i humanitarnim identitetom. Pokrenut je 2024. godine nakon dugogodišnje borbe Mihaela Fertelmeša, mladića iz Kutine, s rijetkim sarkomom. Nakon Mihaelove smrti 2025. godine, festival je nastavio rasti kroz misiju Udruge Sunčani put, koja pruža podršku oboljelima od sarkoma i njihovim obiteljima

