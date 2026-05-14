TALENTIRANI GLAZBENIK

Pjevač koji je ove godine Eurosong doveo u Austriju ima neobičnu priču: Odrastao je u Dubaiju, inspirirala ga Conchita

JJ je austrijsko-filipinskog podrijetla, a djetinjstvo je proveo u Dubaiju, gdje je odrastao okružen različitim kulturama i jezicima

Na 69. izdanju Eurosonga prošle godine pobjedu je odnio JJ, mladi austrijski glazbenik koji je publiku i žiri osvojio impresivnim vokalom i upečatljivim scenskim nastupom. Njegov trijumf nije bio veliko iznenađenje jer su ga kladionice od samog početka svrstavale među glavne favorite natjecanja. JJ je austrijsko-filipinskog podrijetla, a djetinjstvo je proveo u Dubaiju, gdje je odrastao okružen različitim kulturama i jezicima. Govori njemački, engleski, francuski i tagaloški jezik, a ljubav prema glazbi razvio je vrlo rano. Pop glazbu zavolio je tijekom obiteljskih karaoke druženja, dok mu je otac približio operu, čime su postavljeni temelji njegovog danas prepoznatljivog pop-opernog izričaja.

Obitelj se 2016. vratila u Austriju, kada je Johannes imao 15 godina. Nadimak JJ, koji je kasnije postao njegovo umjetničko ime, dali su mu školski prijatelji jer su smatrali da nadimak Hansi nije dovoljno moderan. Nakon završetka školovanja u Beču ozbiljno se posvetio glazbi. Upisao je opernu školu Bečke državne opere, a potom nastavio obrazovanje na Privatnom sveučilištu za glazbu i umjetnost grada Beča. Kako bi usavršio svoj kontratenorski glas, svakodnevno provodi sate vježbajući pjevanje.

Prije nastupa na Eurosongu već je imao bogato scensko iskustvo. Godine 2020. natjecao se u britanskoj verziji showa “The Voice”, gdje je izvedbom pjesme “The Sound of Music” izborio mjesto u timu will.i.am-a i stigao do knockout faze. Već sljedeće godine okušao se i u austrijskom talent showu “Starmania”, u kojem je također privukao pažnju publike i dogurao do prve finalne emisije. Istovremeno je razvijao i karijeru opernog pjevača. Redovito nastupa u Bečkoj državnoj operi, gdje je ostvario uloge u predstavama poput “Macbetha”, “Billyja Budda” i “Tschicka”, a posebno se istaknuo u novoj produkciji “Čarobne frule”. Ideja o nastupu na Eurosongu rodila se još 2014. godine nakon pobjede Conchite Wurst, koju JJ i danas smatra jednom od svojih najvećih inspiracija. Taj trenutak opisuje kao presudan za svoju karijeru, a Conchitu često naziva svojom umjetničkom “majkom”.

