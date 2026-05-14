Isplivali detalji svađe kralja Charlesa i Camille! Nećete vjerovati oko čega se često prepiru

Iako se život britanske kraljevske obitelji često doživljava kao spoj raskoši, tradicije i strogih pravila, svakodnevica 77-godišnjeg kralja Charlesa III. i godinu starije kraljice Camille navodno je znatno prizemnija nego što se na prvi pogled čini. Prema riječima Camilline mlađe sestre Annabele Elliot, kraljevski par, poput mnogih supružnika, ima svoje male kućne nesuglasice, a jedna od najčešćih vrti se oko prozora. Charles, naime, navodno voli svjež i hladan zrak te često otvara prozore, čak i zimi. Camilla, s druge strane, nije oduševljena hladnoćom pa ih, kako tvrdi njezina sestra, diskretno zatvara za njim ne bi li prostorije ostale toplije.

Annabel Elliot opisala je tu situaciju kao svojevrsnu svakodnevnu igru nadmudrivanja. Prema njezinim riječima, Charles bi otvorio prozor, a Camilla bi ga ubrzo zatvorila, nakon čega bi kralj primijetio da je prozor ponovno zatvoren. Kraljica bi mu, navodno, na to odgovorila da je to učinila zato što je svima hladno.

O toj navici pisao je i kraljevski biograf Robert Hardman, koji je u svojoj knjizi naveo da zaposlenici palače imaju i šaljiv način kako pronaći kralja. Ako netko ne zna gdje je Charles, dovoljno je potražiti prostoriju u kojoj zavjese lepršaju na propuhu. Iako se njegova sklonost otvorenim prozorima može činiti neobičnom, iza nje bi mogao stajati i praktičan razlog. Poznato je da zagušljive prostorije i loša kvaliteta zraka mogu negativno utjecati na koncentraciju, a Charles je godinama poznat po iznimno discipliniranom radnom ritmu. Kraljevski komentator Gordon Raynor ranije je tvrdio da kralj ručak smatra luksuzom koji mu nepotrebno oduzima vrijeme za posao.

Slično je nedavno izjavila i Lady Frederick Windsor, koja je za Tatler rekla da Charles radi tijekom cijelog dana, kratko večera, a zatim do ranih jutarnjih sati piše pisma. Njegova potreba za svježim zrakom stoga se uklapa u sliku kralja koji velik dio dana provodi radno i koji nastoji održati visoku razinu koncentracije. Osim toga, Charlesova naklonost hladnijim prostorijama često se povezuje i s njegovim dugogodišnjim zalaganjem za zaštitu okoliša i štednju energije. Već godinama nastoji smanjiti emisije u Buckinghamskoj palači, a britanski mediji nedavno su pisali i da je navodno snizio temperaturu u privatnom bazenu kraljevske rezidencije. Da kraljeva ljubav prema hladnoći nije samo simpatična obiteljska anegdota, potvrdio je i njegov bivši komunikacijski tajnik Julian Payne. Za The Sunday Times prisjetio se kako zimski sastanci s Charlesom nisu bili nimalo ugodni. Ispričao je da je kralj i usred zime držao prozore širom otvorenima te da su sastanci u Birkhallu znali biti toliko hladni da je imao osjećaj kao da će dobiti ozebline dok pokušava pisati rukom koju gotovo više nije osjećao.