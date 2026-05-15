NAPAD DRONOVIMA

Ukrajinski odgovor na ruski napad: Izbio veliki požar u rafineriji, na meti bila i Moskva

Screenshot/X
Autor
Robert Jurišić
15.05.2026.
u 07:14

Mještani grada Rjazanja izvijestili su o nekoliko dronova koji su letjeli iznad grada prije nego što su čuli više glasnih eksplozija u području rafinerije.

Ukrajinska vojska navodno je pokrenula veliki napad dronom tijekom noći 15. svibnja, pogodivši rusku vojnu i energetsku infrastrukturu u više regija Rusije. Objavili su to ruski mediji na svojim Telegram kanalima. Fotografije i videozapisi objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju veliki požar koji je izbio iz onoga što se čini kao rafinerija nafte u Rjazanju. Veliki stupovi dima vidjeli su se iznad grada u jutarnjim satima nakon napada.

Mještani grada Rjazanja izvijestili su o nekoliko dronova koji su letjeli iznad grada prije nego što su čuli više glasnih eksplozija u području rafinerije. Rafinerija nafte Rjazan, koja se smatra jednom od najvećih rafinerija nafte u Rusiji, proizvodi više od 17,1 milijuna tona nafte godišnje, redovita je meta napada s obzirom na svoju ulogu u opskrbi ruskog ratnog stroja.

Guverner Rjazanske oblasti Pavlo Malkova rekao je da su ostaci drona pogodili neutvrđeno poduzeće u regiji, kao i nekoliko stambenih zgrada. Tvrdi i kako su 3 osobe poginule, a 12 ozlijeđeno kao posljedica ukrajinskog napada.

Ukupan opseg prouzročene štete nije odmah bio poznat. Ruski mediji na svojim su Telegram kanalima, pozivajući se na izjave lokalnih stanovnika, izvijestili su da se dim dizao iz vojnog aerodroma u zajednici Jejsk u ruskom Krasnodarskom kraju tijekom noći nakon operacija protuzračne obrane u regiji. Kyiv Independent piše kako nisu mogli odmah potvrditi izvješća o napadima niti tvrdnje ruskih dužnosnika. Ukrajinska vojska još nije komentirala prijavljene napade.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin kazao je kako je pet ukrajinskih dronova oboreno dok su se približavali ruskoj prijestolnici neposredno prije ponoći 14. svibnja. Moskovske zračne luke Domodedovo i Šeremetjevo suočile su se s privremenim obustavama rada zbog napada.

Eksplozije su se čule i u Jevpatoriji i Sakiju na okupiranom Krimu usred napada dronom na regiju, izvijestio je Telegram kanal Crimean Wind. Rusko Ministarstvo obrane izvijestilo je da je 355 ukrajinskih dronova oboreno iznad Rusije tijekom noći.

TA
Tarantula
07:43 15.05.2026.

Meni se čini da Trump ima bolje odnose sa Rusijom nego sa EU, nama više prijeti nego njima. Problem kod Trumpa je što su mu je doslovno međunožje u škripcu koji je sam postavio, i kako god okrene njega ćee dole jače stisnuti!

NA
NANO
07:42 15.05.2026.

Šta čeka taj Ruski narod, što ne krenu da se makne ta tiran Putin da ne terorizira svoj narod i Ukrainski zbog svog nekog ega. Rat nikada neće dobiti.

AL
alojzvodic
08:00 15.05.2026.

Rat će uskoro završiti, rekao je Putin. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da Moskva pokazuje da računa na eskalaciju, a ne na pregovore. Potpuno se slažem. Sve pripreme, uključujući i nuklearne, za raketne napade na Europu već su napravljene. Naravno, baltičke zemlje koje se opiru američkoj dominaciji i potrebi osvajanja istočne Europe bit će najteže pogođene. Amerika i Rusija, sada je potpuno jasno, zbog sporosti u postizanju svojih vojnih ciljeva, nemaju izbora. Iskreno, volio bih da griješim, ali njihov dogovor je upravo takav, i trenutno nema nikoga tko bi im stao na put.

