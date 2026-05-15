Ukrajinski odgovor na ruski napad: Izbio veliki požar u rafineriji, na meti bila i Moskva

Ukrajinska vojska navodno je pokrenula veliki napad dronom tijekom noći 15. svibnja, pogodivši rusku vojnu i energetsku infrastrukturu u više regija Rusije. Objavili su to ruski mediji na svojim Telegram kanalima. Fotografije i videozapisi objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju veliki požar koji je izbio iz onoga što se čini kao rafinerija nafte u Rjazanju. Veliki stupovi dima vidjeli su se iznad grada u jutarnjim satima nakon napada.

Mještani grada Rjazanja izvijestili su o nekoliko dronova koji su letjeli iznad grada prije nego što su čuli više glasnih eksplozija u području rafinerije. Rafinerija nafte Rjazan, koja se smatra jednom od najvećih rafinerija nafte u Rusiji, proizvodi više od 17,1 milijuna tona nafte godišnje, redovita je meta napada s obzirom na svoju ulogu u opskrbi ruskog ratnog stroja.

Guverner Rjazanske oblasti Pavlo Malkova rekao je da su ostaci drona pogodili neutvrđeno poduzeće u regiji, kao i nekoliko stambenih zgrada. Tvrdi i kako su 3 osobe poginule, a 12 ozlijeđeno kao posljedica ukrajinskog napada.

Apocalyptic scenes from Russia's city of Ryazan at this hour, as Ukrainian strikes manhandle the remnants of the Russian oil industry. pic.twitter.com/LzuGAPJgBM — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) May 15, 2026

Ukupan opseg prouzročene štete nije odmah bio poznat. Ruski mediji na svojim su Telegram kanalima, pozivajući se na izjave lokalnih stanovnika, izvijestili su da se dim dizao iz vojnog aerodroma u zajednici Jejsk u ruskom Krasnodarskom kraju tijekom noći nakon operacija protuzračne obrane u regiji. Kyiv Independent piše kako nisu mogli odmah potvrditi izvješća o napadima niti tvrdnje ruskih dužnosnika. Ukrajinska vojska još nije komentirala prijavljene napade.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin kazao je kako je pet ukrajinskih dronova oboreno dok su se približavali ruskoj prijestolnici neposredno prije ponoći 14. svibnja. Moskovske zračne luke Domodedovo i Šeremetjevo suočile su se s privremenim obustavama rada zbog napada.

Eksplozije su se čule i u Jevpatoriji i Sakiju na okupiranom Krimu usred napada dronom na regiju, izvijestio je Telegram kanal Crimean Wind. Rusko Ministarstvo obrane izvijestilo je da je 355 ukrajinskih dronova oboreno iznad Rusije tijekom noći.