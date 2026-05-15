Pretvorite balkon u cvjetnu oazu: Ovo je 6 najboljih vrsta cvijeća za sadnju u teglama
Za uzgoj cvijeća ne treba vam veliki vrt ni prostrano dvorište, jer i najmanji balkon može postati šarena, mirisna i opuštajuća oaza. Dovoljno je odabrati prave tegle, kvalitetan supstrat, redovito zalijevati biljke i prilagoditi izbor cvijeća količini sunca koju balkon dobiva tijekom dana.
Južni i zapadni balkoni idealni su za vrste koje vole sunce, dok su istočni i sjeverni bolji za biljke koje podnose polusjenu. Važno je paziti i na drenažu, jer većina balkonskog cvijeća ne voli da mu korijen stalno stoji u vodi. Uz malo pažnje, balkon od proljeća do jeseni može biti najljepši kutak doma.
Pelargonije: Pelargonije su klasik među balkonskim cvijećem i jedan od najzahvalnijih izbora za početnike. Vole sunčane položaje, dobro podnose toplinu i cvatu dugo, često sve do prvih hladnijih dana. Potrebno ih je redovito zalijevati, ali ne pretjerivati, jer ne vole previše mokru zemlju.
Petunije: Petunije su odličan izbor za one koji žele raskošne tegle pune boja. Najbolje uspijevaju na sunčanim balkonima, a cvjetaju obilno ako im se redovito uklanjaju ocvali cvjetovi. Traže češće zalijevanje i povremenu prihranu, osobito tijekom vrućih ljetnih dana.
Surfinije: Surfinije su viseći oblik petunija i posebno su lijepe u balkonskim žardinjerama i visećim teglama. Njihovi dugi izdanci prepuni cvjetova stvaraju pravi cvjetni slap, zbog čega su omiljene na balkonima okrenutima prema ulici. Vole puno sunca, redovito zalijevanje i prihranu, ali ih treba zaštititi od jakog vjetra i dugotrajne kiše.
Begonije: Begonije su dobar izbor za balkone koji nisu cijeli dan na jakom suncu. Dobro uspijevaju u polusjeni, a svojim mesnatim listovima i bogatim cvjetovima unose boju i na manje osunčane prostore. Ne vole pretjerano zalijevanje, pa je bolje pustiti da se gornji sloj zemlje malo prosuši prije novog dodavanja vode.
Kadifice: Kadifice su izdržljivo i veselo cvijeće koje se lako uzgaja u teglama. Vole sunce, ne traže previše njege i dobro podnose ljetne vrućine, zbog čega su odlične za one koji nemaju puno iskustva s biljkama. Osim što lijepo izgledaju, često se sade i zato što njihov miris može odbijati neke nametnike.
Lobelije: Lobelije su nježne biljke sitnih cvjetova koje posebno lijepo izgledaju u kombinaciji s drugim balkonskim cvijećem. Najčešće cvatu u plavim, ljubičastim, bijelim ili ružičastim nijansama, a vole svijetlo mjesto bez najjačeg podnevnog sunca. Potrebno ih je redovito zalijevati jer ne podnose dugotrajno isušivanje zemlje.
*uz korištenje AI-ja