UPALJENI ALARMI

Stiže novi val nevremena: DHMZ izdao upozorenja za cijelu Hrvatsku, moguće i bujične poplave

Foto: DHMZ
14.05.2026.
u 22:00

Zbog opasnih vremenskih prilika DHMZ je za Kninsku i Splitsku regiju izdao narančasto upozorenje, što označava povećan rizik od snažnog grmljavinskog nevremena, obilne kiše i mogućih olujnih udara vjetra

Novo pogoršanje vremena stiže u Hrvatsku u petak, a meteorolozi upozoravaju na kišu, izražene pljuskove s grmljavinom, jak vjetar pa čak i mogućnost nevremena i tuče u pojedinim dijelovima zemlje. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, pred nama je vrlo promjenjiv i nestabilan dan uz čestu izmjenu oblaka i sunčanih razdoblja, ali i izraženije oborine koje bi lokalno mogle stvarati probleme. Najintenzivniji pljuskovi očekuju se tijekom noći i ranih jutarnjih sati, dok meteorolozi upozoravaju da je novo jače pogoršanje moguće ponovno navečer i u noći, osobito na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Postoji i opasnost od bujičnih i urbanih poplava ondje gdje u kratkom vremenu padne velika količina kiše.

Jutarnje temperature kretat će se uglavnom između 7 i 12 stupnjeva, dok će na obali biti toplije, od 11 do 16 °C. Najviša dnevna temperatura većinom će biti između 16 i 21 stupanj. Probleme bi mogao stvarati i vjetar. U unutrašnjosti će puhati umjeren južni i jugozapadni vjetar, a u gorju su mogući i jaki udari. Na Jadranu će prevladavati umjereno do jako jugo i južni vjetar, dok će na sjevernom dijelu obale puhati jugozapadnjak. Posebna upozorenja izdana su za Velebitski kanal, Kvarner te sjevernu i južnu Dalmaciju, gdje bi jaki udari vjetra mogli otežavati pomorski promet.

Foto: DHMZ

Zbog opasnih vremenskih prilika DHMZ je za Kninsku i Splitsku regiju izdao narančasto upozorenje, što označava povećan rizik od snažnog grmljavinskog nevremena, obilne kiše i mogućih olujnih udara vjetra. Za ostatak zemlje na snazi je žuti meteoalarm, koji upozorava na potencijalno opasne vremenske uvjete i potrebu dodatnog opreza. Prema prognozi HRT-a, na istoku Hrvatske u petak će biti promjenjivo uz kišu ujutro te ponovno u drugom dijelu dana, često u obliku pljuskova s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, a temperatura će se kretati od jutarnjih 10 do dnevnih 22 stupnja.

Foto: DHMZ

Nestabilno vrijeme očekuje se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će kiše i grmljavine biti tijekom noći i jutra, a zatim ponovno poslijepodne i navečer. Na zapadu zemlje očekuje se promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, uz izražene pljuskove s grmljavinom, osobito od sredine dana i navečer. U Dalmaciji će vrijeme biti vrlo nestabilno, a pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti. Meteorolozi upozoravaju na mogućnost nevremena pa čak i tuče, posebno tijekom noći, jutra i ponovno pred kraj dana. Puhat će umjereno i jako jugo te južni vjetar, a dnevna temperatura bit će između 18 i 22 °C.

Foto: DHMZ

Na krajnjem jugu Hrvatske već ujutro može biti pljuskova s grmljavinom, no glavnina pogoršanja očekuje se prema kraju dana, kada raste i vjerojatnost nevremena. More će zbog jakog juga biti umjereno valovito i valovito. Nestabilno vrijeme nastavit će se i tijekom vikenda. U subotu će na kopnu biti oblačno, kišovito i svježije uz sjeverozapadni vjetar, koji bi u nedjelju na istoku mogao biti vrlo jak. Na Jadranu se očekuje česta i mjestimice obilna kiša uz izražene pljuskove i grmljavinu, a jako i olujno jugo naglo će okrenuti na sjeverozapadnjak.

Početkom novog tjedna očekuje se nešto sunčanije i toplije vrijeme, no atmosfera će i dalje ostati nestabilna pa lokalni pljuskovi neće potpuno izostati.
