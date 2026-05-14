EUROSONG 2026.

UŽIVO Pobjednica rumunjskog Voicea pokazala sirovu rock energiju

Azerbajdžan
Foto: Sarah Louise Bennett/EBU
1/6
Autor
Samir Milla
14.05.2026.
u 20:50

Važna novost ovogodišnjeg natjecanja je i povratak stručnih žirija u polufinalne večeri. Nakon razdoblja u kojem su finalistima odlučivali isključivo gledatelji, od ove godine o prolasku dalje ponovno odlučuje kombinacija glasova publike i nacionalnih žirija. Upravo bi taj povratak mogao imati značajan utjecaj na rezultate, osobito kada je riječ o vokalno zahtjevnijim pjesmama i scenski ambicioznijim nastupima.

Nakon uzbudljive prve polufinalne večeri i plasmana hrvatske grupe LELEK u veliko finale s pjesmom „Andromeda“, eurovizijski spektakl u Beču nastavlja se drugom polufinalnom večeri jubilarnog 70. izdanja Eurosonga. U bečkoj Wiener Stadthalle večeras će novih 15 zemalja pokušati izboriti mjesto među finalistima, a još jednom nas očekuje spoj spektakularne produkcije, velikih vokala, neobičnih nastupa i trenutaka o kojima će se govoriti i nakon završetka prijenosa. Kao i tijekom prve večeri, samo deset država izborit će plasman u veliko subotnje finale. Uz zemlje koje se natječu za prolazak, gledatelji će večeras imati priliku vidjeti i tri države koje su već osigurale nastup u završnici natjecanja - Veliku Britaniju, Francusku i Austriju.

TIJEK VEČERI: 

21:21 Niz se nastavlja uz Evu Mariju koja predstavlja Luksemburg sa skladbom "Mother Nature". Njezin nastup je himnična oda prirodi i ekologiji, a kako je studirala operno pjevanje, njezina kontrola u visokim lagama je besprijekorna. Kostimografija nastupa uključuje reciklirane materijale, čime se šalje snažna poruka koja je u savršenom skladu s njezinim vokalnim izričajem i vizualnim identitetom cijelog nastupa.

Luksemburg
Foto: Sarah Louise Bennett/EBU

21:17 Sada je na redu nešto potpuno drukčije – sirova rock energija u pjesmi "Choke Me". Alexandra Căpitănescu, pobjednica rumunjskog "Voicea", donosi agresivnu, ali melodičnu skladbu o unutarnjim borbama. Njezin mentor u Voiceu bio je legenda tamošnjeg rocka Tudor Chirilă, što se osjeti u njezinoj beskompromisnoj interpretaciji, dok na sceni dominira kavez od svjetala koji simbolizira samu temu njezine pjesme.

Rumunjska
Foto: Sarah Louise Bennett/EBU

21:13 Nakon bugarskog uragana spuštamo loptu uz emotivnu baladu "Just Go" koju izvodi Jiva. Ona donosi eleganciju i vokalnu preciznost u pjesmi koja govori o oslobađanju od toksičnih odnosa. Azerbajdžanska delegacija se ove godine odlučila za "pametnu" scenografiju koja koristi AI generirane vizuale u pozadini, a koji se mijenjaju ovisno o dinamici njezinog glasa, čineći nastup tehnološki impresivnim i intimnim u isto vrijeme.

Azerbajdžan
Foto: Sarah Louise Bennett/EBU

21:09 Drugu polufinalnu večer otvaramo eksplozivno uz jednu od najvećih bugarskih pop zvijezda, Daru. Njezin nastup je moderni klupski banger s etno motivima koji odmah podiže atmosferu u dvorani, a Dara je poznata po ekstremno zahtjevnim koreografijama. Šuška se da je za ovaj nastup angažirala koreografe koji su radili sa svjetskim zvijezdama, pa očekujte "dance-break" koji će postaviti visoku ljestvicu za ostatak večeri.

Bugarska
Foto: Corrine Cumming/EBU

21:05 Show je započeo snimkama iz prvog polufinala održanog u utorak. Unaprijed snimljeni video prikazao je naše voditelje, Victoriju Swarovski i Michaela Ostrowskog, kako izvode parodiju na pobjedničku pjesmu "Wasted Love" kojom je JJ pobijedio na Euroviziji 2025. Ipak, izvedba nije prošla onako kako su planirali jer je apsolutno sve krenulo po zlu. Video je potom prešao na pozornicu unutar dvorane Wiener Stadthalle, gdje su se dvoje voditelja pojavili iz olupine broda koja je služila kao rekvizit za JJ-ev nastup.

Voditelji
Foto: EBU

