INCIDENT KOD GRANICE

Magyar povukao potez koji je Orbanu bio nezamisliv: Ruski dronovi sijali strah, a Budimpešta odgovorila kako nitko nije očekivao

Hungary's PM-elect Magyar meets Italian PM Meloni at Chigi Palace in Rome
Foto: REMO CASILLI/REUTERS
Mateja Papić
14.05.2026.
u 13:46

Mađarske vlasti oštro su osudile osudile napad i istaknule promjenu pristupa u odnosu na raniju praksu nepozivanja ruskog veleposlanika nakon sličnih incidenata.

Ruski veleposlanik Yevgeny Stanislavov pozvan je u četvrtak u Ministarstvo vanjskih poslova Mađarske u vezi s nedavnim ruskim napadom dronovima na Ukrajinu, koji je zahvatio i područje Transkarpatije u blizini mađarske granice. Sastanak je trajao kraće od pola sata, javlja mađarski Telex. Kako piše spomenuti portal, veleposlanik je u ministarstvo ušao u 11:30, a ubrzo potom i napustio zgradu.

Do diplomatskog poteza došlo je nakon što je Péter Magyar najavio da je ministrica vanjskih poslova Anita Orbán pozvala ruskog veleposlanika na razgovor zbog napada izvedenog u srijedu. Riječ je o, kako se navodi, jednom od najintenzivnijih napada dronovima na Transkarpatiju od početka rata 2022. godine, pri čemu su pogođeni Mukachevo, Užhorod, Svaljava i više manjih mjesta. Prema dostupnim informacijama, zaposlenici mađarskih željeznica (MÁV) u trenutku napada nalazili su se na kolodvoru Chop u blizini granice te su morali potražiti zaklon, nakon čega su kasnije prebačeni na mađarski teritorij.

Mađarske vlasti oštro su osudile napad. I ministrica vanjskih poslova Anita Orbán i Péter Magyar javno su kritizirali napad, što predstavlja uočljiv zaokret u tonu u odnosu na ranije reakcije u sličnim situacijama. Naime, u prethodnim godinama Mađarska, na čelu s bivšim premijerom Viktorom Orbanom, nije pozivala ruskog veleposlanika ni nakon ozbiljnih incidenata u regiji, uključujući veliki napad na Transkarpatiju 2025. godine te cyber napad na Ministarstvo vanjskih poslova 2022. za koji su optuživani ruski hakeri.

Nakon napada u srijedu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je Péteru Magyaru na izraženoj solidarnosti i oštroj osudi. Istoga dana ministrica Anita Orbán održala je i prvi skup zaposlenika Ministarstva vanjskih poslova nakon duljeg razdoblja, poručivši kako će se obnoviti profesionalni i strateški standardi mađarske diplomacije.

Yevgeny Stanislavov Rusija Viktor Orban Peter Magyar

Komentara 1

Avatar comandante
comandante
14:14 14.05.2026.

tooo, ovo će promijeniti tok rata i konačno donijeti mir!!

Želite prijaviti greške?

