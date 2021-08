Dizajner otkrio na kojem je zahvatu bio, te objavio fotke rezultata: 'Uvijek sam bio transparentan'

Dizajner Marc Jacobs (58) otkrio je da je bio na estetskom zahvatu. Naime, Jacobs je tijekom nekoliko tjedana objavljivao na Instagramu fotografije na kojima je pokazao kako je bio na faceliftingu, kako je izgledao odmah nakon i kada su rane počele zacjeljivati.

"Imam neke ožiljke oko ušiju i lice mi je natečeno, a i po vratu su mi masnice, no i dalje objavljujem fotografije na Instagramu. Nije me briga. Radim sve što i inače, a to je da živim svoj život i dijelim ga sa svakim koga zanima" kazao je Jacobs.

Priznao je da je na zahvat otišao jer mu je smetala opuštena koža na licu i vratu.

Foto: Instagram

Jacobs je rekao da je zadovoljan rezultatima, te da je jako sretan.

Inače, dizajner ne skriva da ide na estetske zahvate pa je tako prije nekoliko godina priznao da je išao na transplantaciju kose.

"Uvijek sam bio transparentan o mnogim stvarima. Primjerice, jednom kad sam došao na neki event, ljudi su me pitali: 'Zašto nosiš bejzbolsku kapu?' Rekao sam im: 'Bio sam na transplantaciji kose.' Ljude je zabavilo i oduševilo jer sam to otkrio" otkrio je dizajner i dodao da misli da nema prevelike razlike između ta dva zahvata, te da se ne želi skrivati.

