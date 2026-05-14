Tko je diplomat kojeg je Milanović potjerao sa Pantovčaka?

Iz njegove knjige Hrvatska vanjska politika pred geopolitičkim izazovima suvremenog svijeta može se iščitati kako iza imena Tomislava Lendića stoji jedna od najimpresivnijih diplomatskih karijera svoje generacije u Hrvatskoj. Dr. sc. Tomislav Lendić rođen je 1979. godine u Makarskoj, diplomirao je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, magistrirao međunarodne odnose, a doktorirao komparativnu politiku s disertacijom o geopolitičkim aspektima američke strategije prema Turskoj. Već tada bilo je jasno da ga zanima ono najzahtjevnije područje međunarodne politike - odnosi velikih sila, sigurnost i geopolitika.

Kao dobitnik prestižne Fulbrightove stipendije boravio je na Georgetown Universityju u Washingtonu, jednom od najvažnijih američkih sveučilišta za obrazovanje diplomata, sigurnosnih stručnjaka i političkih analitičara. Od 2005. godine djeluje u hrvatskoj diplomaciji, a tijekom karijere radio je u Washingtonu, Bruxellesu, Kuvajtu i Sarajevu. Prošao je put od drugog tajnika do opunomoćenog ministra, a u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova obnašao je niz važnih funkcija, među kojima su načelnik Odjela za političko planiranje, načelnik Odjela za Sjevernu Ameriku, voditelj Službe za NATO, pomoćnik ministra za Jugoistočnu Europu, glasnogovornik MVEP-a te politički direktor Ministarstva.

Bio je jedan od ljudi koji su intenzivno sudjelovali u procesu hrvatskog ulaska u NATO i Europsku uniju, u vrijeme kada se stvarala moderna hrvatska vanjska politika. Posebno se izdvaja njegovo iskustvo rada u američkom State Departmentu gdje je, kroz program Transatlantic Diplomatic Fellowship, radio unutar Uprave za srednju i južnu Aziju pod ingerencijom Ureda specijalnog izaslanika za Afganistan i Pakistan kojim je upravljao legendarni američki diplomat Richard Holbrooke, čovjek zaslužan za Daytonski sporazum.

Malo hrvatskih diplomata može se pohvaliti činjenicom da su iznutra sudjelovali u radu američke diplomacije na tako visokoj razini. Lendić je 2015. godine šest mjeseci proveo u Afganistanu kao politički savjetnik Visokoga civilnog predstavnika NATO-a za sjeverni sektor u Mazar-e Sharifu, u vrijeme kada je Afganistan bio jedno od najvažnijih svjetskih sigurnosnih žarišta.

Uz diplomatsku karijeru kontinuirano se dodatno školovao i usavršavao. Završio je Diplomatsku akademiju MVEP-a, Ratnu školu Ministarstva obrane RH te programe stručnog usavršavanja u njemačko-američkom Marshall centru u Garmischu, Diplomatskoj akademiji Republike Turske u Ankari i Institutu za vanjsku politiku u New Delhiju.

Predavao je na Diplomatskoj akademiji, Hrvatskom vojnom učilištu i Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a član je Hrvatskog društva fulbrightovaca i Hrvatskoga politološkog društva. Iz njegove biografije jasno je kako se radi o diplomatu koji iza sebe ima iskustvo rada u najvažnijim međunarodnim političkim i sigurnosnim institucijama, od Washingtona i NATO-a do kriznih misija na Bliskom istoku i u Afganistanu.