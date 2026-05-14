ZAHTJEVAN TEMPO

Kaos na probama Eurosonga, voditeljica Victoria Swarovski otkrila što je bilo: Nisam dobro čula nikoga

Second semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Tijekom probe pojavili su se problemi zbog kojih je voditeljica morala ponovno prolaziti cijeli program i nakon dugog dana

Za voditeljicu Victoriju Swarovski (32) ovaj tjedan je ispunjen probama kako bi sve savršeno funkcioniralo polufinalnim i finalnoj večeri Eurosonga u Beču. U utorak je zajedno s Michaelom Ostrowskim vodila prvo polufinale Eurosonga i vremena za predah gotovo da i nije imala jer su odmah počeli s pripremama za večerašnju drugu polufinalnu večer.  Probe su se odvijale i sinoć i danas, jer je sve trebalo biti savršeno uigrano, ali izgleda da nije sve išlo tako glatko. Tijekom probe pojavili su se problemi zbog kojih je voditeljica morala ponovno prolaziti cijeli program i nakon dugog dana.

„Proći ćemo sve još jednom jer je proba bila pomalo zahtjevna“, rekla je na Instagramu. Problem je, kako se čini, bio tehničke prirode. „Nisam baš dobro čula nikoga u slušalici“, objasnila je 32-godišnjakinja, ali je unatoč svemu ostala optimistična: „Bit će to dobro." Voditeljica je danas iskreno priznala: „Jučer sam bila potpuno iscrpljena. Nisam mogla normalno razmišljati.“ Iako njezino prezime već desetljećima asocira na luksuz i globalno poznato kristalno carstvo, Victoria Swarovski je od početka odlučila graditi vlastiti identitet i karijeru izvan obiteljskog nasljeđa. Rođena u Innsbrucku, gdje se često opisuje kao “djevojka iz planina”, ova poduzetnica, pjevačica i televizijska voditeljica postupno je dokazala da njezino ime nosi puno više od obiteljske reputacije. Njezin profesionalni put bio je sve samo ne klasičan. Od glazbenih početaka u Los Angelesu do sudjelovanja u ekstremnim sportskim izazovima, Victoria je karijeru gradila kroz niz neočekivanih i hrabrih odluka. Pjevanjem se počela baviti vrlo rano, nastupajući u zborovima od djetinjstva, a već sa 15 godina potpisala je prvi ugovor s diskografskom kućom Sony Music.

S 18 godina seli se u Los Angeles, gdje surađuje s vrhunskim autorima i producentima, među kojima je i Grammyjem nagrađena Diane Warren. Jedan od njezinih ranih zapaženih trenutaka bila je izvedba pjesme “There’s a Place for Us” za film “Kronike iz Narnije: Plovidba broda Zorogaza”. Iako su joj u početku nudili komercijalni dance smjer, ubrzo je odlučila razvijati vlastiti glazbeni izraz koji opisuje kao “future pop s elementima soula i R&B-ja”. Prijelomni trenutak dogodio se 2016. godine kada je pobijedila u njemačkoj verziji showa “Let’s Dance”. Iako je u početku imala dvojbe zbog predrasuda vezanih uz njezino prezime, pobjeda joj je donijela snažan medijski proboj i potvrdila njezinu radnu etiku. Ubrzo nakon toga postaje sutkinja u emisiji “Das Supertalent”, a od 2018. i voditeljica showa “Let’s Dance”, što je uloga koju i danas obnaša.

