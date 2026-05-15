Baby Lasagna otkrio što prognozira Lelekicama nakon Eurovizije: 'Nadam se da imaju spremnu pjesmu nakon natjecanja'

Samo nas jedan dan dijeli od finala ovogodišnje Eurovizije, a uoči najveće glazbene večeri u Europi teško je zamisliti boljeg sugovornika od Marka Purišića, javnosti poznatijeg kao Baby Lasagna. Prije dvije godine upravo je on Hrvatskoj donio povijesni eurovizijski rezultat, osvojivši visoko drugo mjesto i status jednog od najvećih miljenika publike. No Baby Lasagna odavno nije samo eurovizijska priča. Nakon singlova "End the Party" i "Sedated", koji su najavili novo, snažnije i zrelije poglavlje, Baby Lasagna sa svojim bendom uskoro objavljuje album koji se već sada nameće kao prava glazbena poslastica za njegove vjerne obožavatelje. A da je pred njim veliko razdoblje, potvrđuje i turneja diljem Europe na koju kreće krajem studenog. Ususret sutrašnjem finalu Eurovizije, u kojem Hrvatsku predstavlja etno grupa Lelek, Baby Lasagna komentirao je njihov nastup, otkrio nam što im predviđa nakon velikog europskog spektakla, jesu li u kontaktu te kako gleda na ovogodišnje izdanje natjecanja koje se održava u Beču.

Nakon uspješnog singla "End the Party", kojim ste najavili novo glazbeno poglavlje, sada predstavljate "Sedated". Kako biste opisali fazu u kojoj se trenutačno nalazite?

Ovo je faza u kojoj smo se "okuražili" stvarati ono što se poslovno može činiti kao loša ideja. Iako je to možda istina, ovo je smjer koji mi volimo, smjer kojim smo oduvijek željeli poći, ali smo prethodno malo eksperimentirali. Mislim da u kreativnom aspektu života ne bi trebala postojati slijepa privrženost određenom zvuku ili vizualu pa mislim da ćemo još svašta ludo pisati i eksperimentirati. Kratko je vrijeme života pa nema smisla probati samo jednu stvar.

"Sedated" zvuči dosta beskompromisno, nema dodvoravanja masi, osjeća se pravi rock, grunge energija, vrisci i sirovost. Je li to smjer u kojem ide i vaš nadolazeći album?

Apsolutno. Na albumu imamo nekoliko pjesama koje su još "tvrđe". Iako to možda zvuči riskantno, ljudi koji nas prate, obožavatelji su modernog metala te smo im mi bili kao limunada. Bili smo "najmekši" bend koji slušaju. Vjerojatno su podsvjesno čuli u našem stvaralaštvu da smo skloni tom zvuku, samo smo ga odlučili drugačije zapakirati. No, sada smo se ipak 100 posto predali tome i reakcije su iznad naših očekivanja.

Što nam možete otkriti o albumu? U kojoj je fazi, koliko je osoban i koliko će se razlikovati od onoga što je publika dosad čula?

Mislim da je ovaj album još osobniji, više zavire u nesigurnosti i strahove. Manje se krijemo iza humora i šašavosti koje ćete ipak moći i dalje čuti kao potpis našeg nekog zvuka ili brije. Meni još strašnije, na albumu se usuđujemo kritizirati ono što smo doživjeli u zadnje dvije godine, od ljudi do industrije.

Nakon ogromnog uspjeha koji vam se dogodio prije dvije godine u vrlo kratkom vremenu, osjećate li pritisak da novi materijal mora "opravdati" očekivanja?

Apsolutno ne. Prošlo je dvije godine i situacija se smirila. "Rim Tim Tagi Dim obožavatelji" su se udaljili od projekta i ostali su ljudi koji su zainteresirani za više od samo jedne pjesme. Njima pišemo ovaj album, prema njima se mjerimo i njima sve komuniciramo. Ovo što pitate moglo se odnositi na naš projekt netom nakon Eurovizije 2024., kada su svi gledali "što je sljedeće", no sada je ipak, srećom, drugačija situacija. Situacija u kojoj funkcioniramo kao normalan projekt.

Baby Lasagna sa svojim bendom uskoro objavljuje album, a u studenom kreće na europsku turneju

U ove dvije godine puno ste toga prošli. Što ste u tom razdoblju shvatili o glazbenoj industriji? Je li glazba, kako neki kažu, "prljav posao"?

Iznimno prljav posao u kojem vrijediš recipročno brojkama koje "stavljaš na stol". Prepuno laskavih i zavodničkih jezika koji vode u zamke. Sve se svodi na novac i priznanje. Naravno, ovo nije nikakva revolucionarna ideja, svi znamo da je zabavna industrija takva od svojih početaka te najnižih do najviših slojeva. Opasna je i lako se izgubiti u njihovoj igri.

Krajem studenog krećete na "End the Party Tour" i nastupat ćete diljem Europe. Što publika može očekivati od tih koncerata?

S nama na turneju ove godine idu i Luzeri, a nismo najavili još neke super bendove koji su također s nama. Ne znam što publika može očekivati osim dužeg, boljeg, bogatijeg i luđeg showa, ali sretan sam jer ja znam što možemo očekivati. Ovo je drugi put da idemo na turneju ovih proporcija te je zaista lakše nego prvi put.

Vratimo se malo na Euroviziju. S odmakom, kako danas gledate na cijelo to iskustvo, više kao na prekretnicu, kaos, san ili nešto četvrto?

Stvarno vam moram reći da uopće ne mislim na to. Ne sjetim se toga nikada osim kada me novinari pitaju isto. Da, bilo je to apsolutno ogromno i pozitivno iskustvo kojim smo lansirali sve ovo što danas radimo. No, istina je ta da sam jako uzbuđen zbog onoga što je ispred mene, turneja, albumi, festivali, spotovi, suradnje. Ako bih morao nešto odgovoriti rekao bih da je bio jedan pozitivan kaos u kojemu smo naučili manevrirati kroz buku medija i publike. Naučili smo se raditi pod pritiskom.

Koliko ste puta dosad čuli rečenicu da Hrvatska više nikada neće postići rezultat kakav ste vi postigli na Euroviziji?

Ne znam, ali mislim da hoće. Kad-tad hoće.

Što mislite o ovogodišnjim predstavnicima Hrvatske, grupi Lelek? Jeste li pratili njihov polufinalni nastup?

Jesam. Cure su apsolutno fenomenalne i sretan smo što su podigle već brutalan scenski nastup na posve novu razinu. Iskoristile su pozornicu Eurovizije i sve što ona nudi. Mogu biti sretne i ponosne, razvaljuju!

Baby Lasagna i Käärija u prošlogodišnjoj izvedbi "Eurodaba".

Kakav je vaš općeniti dojam o njima kao grupi? Budući da su relativno kratko na sceni, što im prognozirate nakon Eurovizije?

Dobro pitanje, nisam se previše susretao s grupama ovakvog formata. Nadam se da imaju spremni pjesmu za izdati odmah nakon Eurovizije. Ja dolazim iz okruženja i scene bendova pa mi je sve ovo strano i teško gledat kroz išta, osim kroz "bendovske leće". Teško je išta prognozirati jer ne znam koje su njihove želje i aspiracije, ali svakako mislim da imaju šanse za nešto zanimljivo i posebno.

A što mislite koje mjesto možemo zauzeti u finalu?

Stvarno ne znam. Nikada se ne upuštam u predviđanja. Ako cure odrade jednako kao što su odradile u polufinalu, bit će super. U tom trenutku mogu biti sretne što su odradile super nastup.

Jeste li se čuli s njima, dali im neki savjet ili im poslali podršku?

Poslale su mi video iz Beča, te u tom razgovoru sam im samo poželio svu sreću.

Jeste li pogledali sve ovogodišnje nastupe i imate li favorite?

Nisam pogledao nijedan nastup ni slušao pjesme. Znao sam samo za Lelek i za Lavinu. Lavina mi je super zbog očitih razloga i nadam se da će proći što bolje, ući slušateljima u uho, a onda na europsku turneju poput nas, Käärije, Joker Outa...

Što mislite o glasovima žirija? Bi li Eurovizija bila zanimljivija ili pravednija kada bi glasala samo publika?

Ideja o žiriju mi se nekako čini zastarjela. Glazba je u zadnjih 20 godina postala dostupna svima. U smislu produkcije te izdavanja/distribucije. "Gatekeeperi" su izgubili moć te je ona pripala potrošačima, odnosno publici. Da, publika nije stručna i objektivno može jedna pjesma biti kvalitetnija od druge, ali u glazbenoj industriji potrošači su oni koji mogu "make or break" izvođača. Možda se ESC želi uzdići iznad toga pa odabrati pjesmu koja ima glas publike i glas "stručnjaka", no vidimo da je to rijetko kad, ako ikad, slučaj.

Uvijek govorimo da nas je "pokrao žiri" i da ste zaslužili pobjedu te ste bili pobjednik po broju glasova publike. Zašto često publika i žiri glasaju potpuno različito?

Zbog različitih afiniteta vjerojatno, ali ne bih znao. Žiri vjerojatno obraća pažnju na kompleksnost skladbe, vokalne sposobnosti i sl., dok publika traži više priču i emociju zapakiranu u dobar "banger".

Prošle ste godine s Käärijom napravili nezaboravan duet i spojili vaše hitove u "Eurodab". Kako se danas prisjećate tog naleta adrenalina?

Bilo je super doći na Euroviziju i komotno odbijati njihov nepotrebno strog raspored probi. Bili smo opušteni i cijelo iskustvo nije nosilo ni upola pritiska koliko 2024.. Imali smo vlastitu svlačionicu i brutalan catering.

Jesu li vas i ove godine zvali u Beč?

Pa ne možemo im treću godinu zaredom ukrasti show.

Koliko vam u cijeloj ovoj priči znači supruga Elizabeta? Je li vam ona najveći oslonac i osoba koja vas najiskrenije savjetuje?

Da kažem išta osim superlativa, ne bi mi bila supruga. Nadam se da je i u drugim brakovima ovako snažan osjećaj jedinstva. No mene znate pa se često zaletite i pitate me je li ona meni oslonac, trebali biste me pitati jesam li ja njoj oslonac, i jesam li ja dovoljno dobar suprug.

Kad niste na pozornici, kako izgleda vaš slobodan dan u Istri? Što vas najbrže vrati u normalu nakon velikih nastupa, putovanja i medijske strke?

Volim našu rutinu. Kada skupa doručkujemo, dajemo mačkama za jesti pa ih malo izvedemo van. Volim trenirati u svojoj teretani i malo čistit po kući. Otiđemo na dnevne izlete u obližnja sela i na kraju se družimo s prijateljima i obitelji. To je moj dan odmora i tišine.

I za kraj, ako je "End the Party" bio početak novog poglavlja, a "Sedated" potvrda smjera, što želite da publika osjeti kada čuje cijeli album?

Jedni će se pitat "što su ovi zabrijali", a drugi će reći "napokon!". To su nekako dvije reakcije što si zamišljam. Nisam razmišljao što bih volio da reakcija bude, ali se nadam da će prepoznati da smo iskreniji i prirodniji. Nadam se da će se moći oslonit na koju pjesmu ako im je ikada teško. Nadam se da će se nasmijat i nabrijati.

