FOTO Ovako je prije 16 godina izgledalo vjenčanje Luke i Vanje Modrić, evo što su imali na svadbenom meniju

Vanja Bosnić svog je supruga Luka Modrić upoznala dok je radila u Mamić Sport Agenciji, u vrijeme kada je tada 19-godišnji Luka tek započinjao svoju nogometnu priču u GNK Dinamo Zagreb.
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Njihov prvi susret dogodio se 2004. godine u jednom zagrebačkom kafiću, no prema priči koju i danas rado prepričavaju, pravi se “klik” dogodio tijekom prvog ozbiljnog telefonskog razgovora. Taj trosatni razgovor bio je dovoljan da Luka svojom osobnošću osvoji Vanju.
Zbog brojnih poslovnih i sportskih obaveza dugo su odgađali vjenčanje, ali nakon što je Vanja ostala trudna, u svibnju 2010. godine službeno su postali obitelj Modrić.
Civilno vjenčanje održano je u intimnoj atmosferi, a mladenci su, odjeveni ležerno, pokušali izbjeći medijsku pažnju. Ipak, fotografi su ih snimili ispred zagrebačkog restorana Restoran Okrugljak, gdje su slavili uz najužu obitelj i prijatelje
Na svečanom meniju našli su se janjetina, pršut, razni sirevi, gusja jetra u želeu i tradicionalni štrukli. Nedugo nakon vjenčanja rodio se njihov sin Ivano, prvo dijete Vanje i Luke.
Veliko crkveno vjenčanje uslijedilo je nekoliko mjeseci kasnije, u lipnju 2011. godine, u crkvi Crkva Majke Božje Lurdske u Zagrebu.
Vanju je do oltara dopratio Zdravko Mamić, a slavlje se nastavilo u hotelu The Westin Zagreb uz nastupe Mladen Grdović, Halid Bešlić i Klapa Intrade.
Na jednom od najpraćenijih vjenčanja godine okupila su se brojna poznata imena iz javnog i sportskog života, među kojima su bili Tatjana Jurić, Vedran Ćorluka, Slaven Bilić, Eduardo da Silva, Silvio Marić, Ognjen Vukojević, Stipe Pletikosa, Tomo Šokota i Boško Balaban.
Uz sina Ivana, Vanja i Luka dobili su i dvije kćeri; Emu i Sofiju, a ponosni otac njihove zajedničke trenutke često dijeli na društvenim mrežama.
