FOTO Ovako je prije 16 godina izgledalo vjenčanje Luke i Vanje Modrić, evo što su imali na svadbenom meniju

Njihov prvi susret dogodio se 2004. godine u jednom zagrebačkom kafiću, no prema priči koju i danas rado prepričavaju, pravi se “klik” dogodio tijekom prvog ozbiljnog telefonskog razgovora. Taj trosatni razgovor bio je dovoljan da Luka svojom osobnošću osvoji Vanju.
Civilno vjenčanje održano je u intimnoj atmosferi, a mladenci su, odjeveni ležerno, pokušali izbjeći medijsku pažnju. Ipak, fotografi su ih snimili ispred zagrebačkog restorana Restoran Okrugljak, gdje su slavili uz najužu obitelj i prijatelje
Na jednom od najpraćenijih vjenčanja godine okupila su se brojna poznata imena iz javnog i sportskog života, među kojima su bili Tatjana Jurić, Vedran Ćorluka, Slaven Bilić, Eduardo da Silva, Silvio Marić, Ognjen Vukojević, Stipe Pletikosa, Tomo Šokota i Boško Balaban.