LEGENDARNI BEND

Psihomodo Pop oduševio Lisinski: punk-rock spektakl za pamćenje

Legendarni zagrebački punk-rock bend Psihomodo Pop po prvi put je samostalno nastupio u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, priredivši publici energičan i emotivan koncert u sklopu slavljeničke turneje “40+” kojom obilježavaju više od četiri desetljeća karijere, ali i 30 godina kultnog albuma Unpljugd.

Već od samog izlaska na pozornicu bilo je jasno da publiku očekuje večer prepuna energije, nostalgije i sirove rock’n’roll emocije. Davor Gobac i ekipa pokazali su zašto Psihomodo Pop već desetljećima drži status jednog od najvažnijih domaćih rock bendova. Lisinski je, barem na jednu večer, postao pravi punk-rock hram u kojem su se generacije fanova zajedno prepustile hitovima koji su obilježili domaću glazbenu scenu.

Publika je tijekom gotovo dvosatnog nastupa u glas pjevala klasike poput “Ja volim samo sebe”, “Sexy magazin”, “Osjećam se haj”,  “Donna” i druge. Koncert su obogatili gosti. Na trubi Darko Sedak Benčić, Vojkan Jocić i Miron Hauser i članice Vortex strings kvarteta, prateće vokalistice Petra Kožar, Mateja Mihovec, Tena Vodopija i Matina Geber. Na udaraljkama Mladen Hrvoje Ilić - Mlacka i u pjesmi Leteći odred naš proslavljeni usno harmonikaš Tomislav Goluban. Poseban dio glazbene večeri bio je akustični segment inspiriran albumom Unpljugd.

Karizmatični Gobac tijekom cijelog koncerta održavao je odličnu komunikaciju s publikom, izmjenjujući humor, spontanost i prepoznatljivu energiju po kojoj je bend poznat. Atmosfera u dvorani bila je na trenutke gotovo klupska, unatoč raskoši i ozbiljnosti prostora Lisinskog.

Vizualna produkcija, pažljivo osmišljena rasvjeta i vrhunski zvuk dodatno su zaokružili koncert koji će mnogi pamtiti kao jedan od najposebnijih nastupa benda posljednjih godina. Spoj rock energije i prestižnog koncertnog prostora pokazao se kao pun pogodak. Prepun Lisinski još je jednom potvrdio da Psihomodo Pop, ni nakon više od 40 godina karijere, ne gubi snagu, autentičnost ni povezanost sa svojom publikom. Dapače, bend zvuči jednako svježe, glasno i uvjerljivo kao i na samim počecima. Psihomodo Pop u Lisinskom nije bio samo koncert – bio je to susret generacija, Drugi koncert održat će se 13.6. 2026. u isto vrijeme i na istom mjestu.

U VINTAGE INDUSTRIAL BARU

Sunčani Fest stiže u Zagreb. Akustični showcase najavljuje novo izdanje festivala

Festival je u kratkom vremenu od lokalne inicijative prerastao u manifestaciju s prepoznatljivim glazbenim i humanitarnim identitetom. Pokrenut je 2024. godine nakon dugogodišnje borbe Mihaela Fertelmeša, mladića iz Kutine, s rijetkim sarkomom. Nakon Mihaelove smrti 2025. godine, festival je nastavio rasti kroz misiju Udruge Sunčani put, koja pruža podršku oboljelima od sarkoma i njihovim obiteljima

First semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Video sadržaj
31
DRAMA NA EUROVIZIJI

Stigao odgovor izraelske TV nakon ismijavanja hrvatskih predstavnica: 'Prenijet ćemo šefu hrvatske delegacije'

Izraelska javna radiotelevizija KAN na svom je službenom Instagram profilu objavila isječak nastupa hrvatskih predstavnica uz podrugljiv komentar na hebrejskom jeziku koji je aludirao na tetovaže na licima i rukama djevojaka. Nakon lavine negativnih reakcija, uključujući i onu grupe Lelek, objavu su ubrzo maknuli, a sada su uputili i službenu ispriku

